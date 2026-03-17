Një video nga ceremonia e ndarjes së çmimeve Oscar po qarkullon në rrjete sociale: Gazetari pretendon se media gjermane censuroi mbështetjen për Palestinën
Pasi aktori spanjoll Javier Bardem tha "Jo luftë dhe Palestinë të lirë" në skenë gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve Oscar të dielën, në rrjetet sociale po përhapet një video, në të cilën pretendohet se transmetuesi publik gjerman Tagesschau qëllimisht i ka prerë fjalët "Palestinë të lirë".
Konkretisht, në platformë, gazetari dhe redaktori i medias së pavarur gjermane Itidal Tarek Bae ndau një klip në të cilin shfaqet fillimisht klipi origjinal, në të cilin dëgjohet qartë mesazhi i Bardemit.
Më pas vijon një klip në të cilin një gazetare përkthen ceremoninë e 98-të të Çmimeve të Akademisë në gjermanisht, në të cilën ajo citon vetëm fjalët e Bardemit "Jo luftës". Sipas tij, bëhet fjalë për Tagesschau, i cili është programi kryesor i lajmeve televizive të përditshme në Gjermani i prodhuar nga ARD.
“Transmetuesi më i madh publik i Gjermanisë, Tagesschau, i hoqi fjalët ‘Palestina e Lirë’ nga mbulimi i çmimeve Oscar. Ata madje pretendojnë se nuk pati shumë deklarata politike. Kjo është censurë e kritikave ndaj Izraelit dhe mbështetjes gjermane për Izraelin”, shkroi gazetari.
Germany’s biggest public broadcaster @Tagesschau cut out the words „Free Palestine“ from its coverage of the Oscars. They even claim that there was „not many political statements“. This is censorship of criticism of Israel and German support for Israel. pic.twitter.com/uQeEJXgSj9
— Tarek Baé (@Tarek_Bae) March 17, 2026
Nga rruga, Bardem mbështeti popullin e Palestinës në ceremoninë e mbajtur në Teatrin Dolby në Los Angeles, pas së cilës u vlerësua me duartrokitje. Ai mbante një distinktiv në xhaketë ku shkruhej: "Jo luftës", si dhe një distinktiv në mbështetje të Palestinës.
Pak para ceremonisë, Bardem foli më shumë rreth situatës në Gaza me median në tapetin e kuq.
"Jam këtu sot, duke dënuar gjenocidin në Gaza. Po flas për IAGS-në, Shoqatën Ndërkombëtare të Ekspertëve për Studimin e Gjenocidit, e cila e studion plotësisht gjenocidin dhe e shpalli atë gjenocid. Kjo është arsyeja pse po kërkojmë një bllokadë tregtare dhe diplomatike, si dhe sanksione ndaj Izraelit për të ndaluar gjenocidin. Palestinë të lirë", tha ai.
Ju kujtojmë se Javier Bardem deklaroi më parë se po humbet angazhimet e aktrimit për shkak të mbështetjes së popullit palestinez, por është i vendosur të qëndrojë në anën e së vërtetës.
Gjithashtu, në shkurt, ai ishte ndër nënshkruesit e një letre publike që kritikonte Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Berlin (Berlinale) për heshtjen e tij ndaj gjenocidit në Gaza. /Telegrafi/