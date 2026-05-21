Një serial për Michael Jackson do të vijë në Netflix, i cili do të trajtojë polemikat dhe akuzat për abuzim me fëmijët
Seriali i ri dokumentar me tre pjesë "Michael Jackson: Verdict" do të shfaqet premierë më 3 qershor në Netflix dhe do të trajtojë gjyqin e Michael Jackson në vitin 2005, në të cilin ai u lirua nga akuzat për ngacmim seksual të fëmijëve.
Seriali shqyrton akuzat e ngritura kundër ikonës së popit në vitin 2003, vetë gjyqin, si dhe interesin e madh të medias që pasoi të gjithë procesin gjyqësor.
Dokumentari përfshin dëshmi të njerëzve që ishin të lidhur drejtpërdrejt me çështjen, duke përfshirë anëtarë jurie, dëshmitarë, prokurorë dhe anëtarë të mbrojtjes. Përmes tre episodeve, tregohen qëndrimet e prokurorisë dhe mbrojtjes në lidhje me çështjen kundër Jackson.
Edhe pse Jackson u lirua nga të gjitha akuzat, interesi publik për jetën dhe betejat e tij ligjore vazhdoi edhe pas vdekjes së tij në vitin 2009.
Seria dokumentare drejtohet nga Nick Green dhe është producente ekzekutive nga Fiona Stourton. Krijuesit e filmit i thanë Tudum se dukej si koha e duhur për të rishikuar gjyqin dhe çështjet e mbetura prej tij, dhe se ata e trajtuan projektin si një rrëfim historik, duke paraqitur faktet ashtu siç zhvilloheshin në gjykatë.
"Kanë kaluar 20 vjet që nga gjyqi i Michael Jackson ku ai u shpall i pafajshëm. E megjithatë, deri më sot, polemikat vazhdojnë të nxehen", deklaruan autorët për Tudum.
Ata shtuan se kamerat nuk lejoheshin në sallën e gjyqit, prandaj komentuesit në atë kohë i paraqitën faktet në një mënyrë të fragmentuar dhe formësuan opinionin publik.
"Ishte koha për të hedhur një vështrim mjeko-ligjor në gjyq në tërësi", thanë regjisorët.
Autorët theksojnë se kushdo që është i interesuar për historinë e Michael Jackson duhet të ndiejë se ky dokumentar u jep atyre një pasqyrë të asaj që ishte kryesisht një ngjarje e mbyllur dhe një mundësi për t'u njohur më mirë me atë që ndodhi. Si pjesë e serialit, u intervistuan edhe personalitete të medias që ndoqën gjyqin.
"Qëllimi ishte t'i prezantohej audiencës procedurat dhe të flitej vetëm me dëshmitarët që morën pjesë në ngjarje", deklaruan autorët.
Seriali u krijua nga David Herman, i cili është gjithashtu producent ekzekutiv së bashku me Stourton dhe James Goldston. Prodhimi është nënshkruar nga Candle True Stories. /Telegrafi/