Filmi “Dua” vlerësohet me çmimin SACD në Festivalin e Filmit në Kanë
Filmi “Dua” me skenar nga regjisorja Blerta Basholli dhe Nicole Borgeat ka shënuar një hap të rëndësishëm në rrugëtimin e tij ndërkombëtar, duke u vlerësuar me çmimin “SACD” në Festivalin e Kanës, në kuadër të programit paralel “Semaine de la Critique” apo Java e Kritikës.
Çmimi “SACD” jepet nga Shoqata e Autorëve dhe Kompozitorëve Dramaturgjikë në Francë dhe synon të vlerësojë filma që dallohen për skenar të fortë, origjinalitet dhe qasje të veçantë artistike.
Ky çmim ndahet gjatë programit paralel të Kanës, i cili i dedikohet kryesisht zbulimit të regjisorëve të rinj dhe filmave me stil autorial.
Filmi Dua flet për fundin e viteve 90-ta në Kosovë. Derisa lufta po afrohet dhe tensionet etnike po rriten, 13-vjeçarja Dua përpiqet të gjejë vendin e saj mes bashkëmoshatarëve dhe brenda trupit të saj që po ndryshon.
Pas një incidenti që trondit komunitetin e saj, ajo vetë bëhet shënjestër dhe krijon një shoqëri me një vajzë të guximshme, Maki, e cila e çon drejt një forme të papritur rezistence.
Mes dhunës së përditshme dhe kërcënimit gjithnjë e më të madh të dëbimit, mbetet pak hapësirë për zgjime të qeta.
Kasti i filmit përbëhet prej aktorëve sikurse: Pinea Matoshi, Vlera Bilalli, Kaona Matoshi, Yllka Gashi, Kushtrim Hoxha dhe Andi Bajgora, të cilët sjellin në jetë personazhet e këtij rrëfimi.
Filmi vetëm para pak ditësh e kishte pasur premierën botërore në festivalin e Kanës.