Festivali i Filmit në Kanë shqyrton rritjen e përdorimit të Inteligjencës Artificiale: Mjet për krijimin e filmave apo kërcënim ekzistencial?
Festivali i Filmit në Kanë i këtij viti hapi një debat mbi rolin e inteligjencës artificiale në industrinë e filmit, nga post-prodhimi deri te mbrojtja e punës së aktorëve, skenaristëve dhe autorëve.
Edicioni i 79-të i këtij viti i Kanës e shndërroi çështjen e inteligjencës artificiale në një nga temat kryesore të festivalit.
Teknologjia është e pranishme si në ekran ashtu edhe pas skenave, dhe festivali për herë të parë ka hyrë në një partneritet shumëvjeçar me Met, mjetet e të cilit u përdorën edhe në dokumentarin e Steven Soderbergh "John Lennon: Intervista e Fundit".
Në film, programet e inteligjencës artificiale u përdorën për të krijuar pamje sureale që shoqërojnë bisedën midis John Lennon dhe Yoko Ono, të zhvilluar ditën kur Lennon u vra në vitin 1980. Një përdorim i tillë shkaktoi reagime të ashpra nga disa kritikë, por Soderbergh beson se eksperimenti është i nevojshëm.
"Ende nuk kemi parë dikë me njëfarë besueshmërie krijuese që të shkojë deri në fund në inteligjencën artificiale dhe të shohë se si reagojnë njerëzit. Mendoj se kjo është ajo që nevojitet", tha Soderbergh.
Ai shtoi se vetë ende nuk e di se ku është limiti i tij.
Në festival folën edhe regjisorë të tjerë të shquar. Demi Moore, anëtare e jurisë, tha se lufta kundër inteligjencës artificiale është një betejë që do ta humbasim, ndërsa Peter Jackson tha se kjo teknologji nuk e shqetëson dhe se për të është thjesht një efekt tjetër special.
James Gray mbajti një qëndrim më të kujdesshëm, duke deklaruar se inteligjenca artificiale mund të jetë një mjet i dobishëm, por se ai nuk beson se ajo mund të arrijë shpirtin dhe kreativitetin njerëzor.
Debati në Kanë vjen pas lëvizjeve të reja në Hollywood. Akademia Amerikane e Filmit njoftoi rregulla sipas të cilave vetëm performancat që janë bërë në mënyrë të dukshme nga njerëz me pëlqimin e tyre do të njihen për nominime për aktrim, ndërsa përdorimi i mjeteve të inteligjencës artificiale në vetvete nuk do të ndihmojë dhe as nuk do të pengojë një kandidaturë.
Ndërkohë, sindikata SAG-AFTRA arriti një marrëveshje paraprake me studiot mbi rregullat mbrojtëse për replikat dixhitale dhe interpretuesit sintetikë.
Drejtori artistik i Kanës, Thierry Fremaux, tha se festivali mbështet autorët, skenaristët, aktorët dhe aktorët e zërit, punët e të cilëve mund të jenë në rrezik.
"Rregullorja është e nevojshme. Ne duhet ta kontrollojmë këtë", tha Thierry Fremaux.
Edhe pse Festivali i Kanës nuk po i ndalon filmat që përdorin inteligjencën artificiale për momentin, debati rreth kufijve të kësaj teknologjie është qartësisht duke hyrë vetëm në një fazë vendimtare. /Telegrafi/