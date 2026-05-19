Vajza e Gwyneth Paltrow ndjek hapat e nënës së saj - ajo merr një rol në filmin e ri të Nancy Meyers
Vajza e Gwyneth Paltrow dhe Chris Martin, Apple Martin, e filloi karrierën e saj në filmin hollivudian. Ajo zbuloi në rrjetet sociale se është përzgjedhur për një film të ri dhe të shumëpritur nga regjisorja Nancy Meyers.
Gruaja e re amerikane ka siguruar një rol në një projekt të ri nga regjisorja e njohur Nancy Meyers, duke nisur zyrtarisht karrierën e saj në aktrim.
Është një film i shumëpritur i firmosur nga Meyers, autori i disa prej komedive romantike më të famshme si "Something's Gotta Give", "The Holiday" dhe "It's Complicated". Projekti i ri ka ngjallur tashmë interes të madh publik, dhe premiera është planifikuar për Krishtlindjet e vitit të ardhshëm.
Në film do të luajnë edhe një numër emrash të famshëm, përfshirë Kieran Culkin, Jude Law, Penelope Cruz dhe Owen Wilson, të cilëve do t'u bashkohet Apple Martin. Duke vepruar kështu, ajo ndjek rrugën e nënës së saj, e cila ka bashkëpunuar tashmë me disa nga këta aktorë gjatë karrierës së saj.
Konkretisht, Paltrow luajti me Jude Law në filmin "The Talented Mr. Ripley", ndërsa bashkëpunoi me Penelope Cruz në projektin "The Good Night". Gjithashtu, ajo u shfaq me Owen Wilson në filmin "The Royal Tenenbaums".
Detajet e komplotit për filmin e ri nuk dihen ende, por Meyers më parë ka lënë të kuptohet se historia mund të jetë gjysmë-autobiografike. Ajo e përshkroi atë në rrjetet sociale si një film rreth "një grupi njerëzish që bëjnë një film dhe magjisë e misterit të asaj që bëjnë".
Apple Martin njoftoi gjithashtu në rrjetet sociale, duke mos e fshehur entuziazmin e saj për projektin e ri.
"Ëndrra ime u bë realitet! Faleminderit, Nancy Meyers, që më dhe mundësinë", tha ajo.
Nga rruga, Apple u diplomua së fundmi nga Universiteti Vanderbilt në Nashville me një diplomë në drejtësi, histori dhe shoqëri. Gjatë studimeve të saj, ajo gjithashtu punoi si modele dhe bashkëpunoi me marka të njohura mode si Gap, Chloe dhe Chanel, me të cilat ajo tashmë ka ndërtuar një emër të njohur edhe jashtë industrisë së filmit. /Telegrafi/