Ylli i serialit "Everybody Loves Raymond" vazhdon të fitojë miliona edhe 21 vjet pas përfundimit të transmetimit
Sipas raporteve të mëparshme nga Vanity Fair dhe Forbes, aktori amerikan Ray Romano fiton 18 milionë dollarë (15.5 milionë dollarë) në vit nga seriali "Everybody Loves Raymond" edhe pse seriali përfundoi 21 vjet më parë.
Sipas Celebrity Net Worth, pasuria e Romanos vlerësohet në 200 milionë dollarë (172 milionë euro).
Aktori 68-vjeçar luajti rolin e gazetarit sportiv Ray Barone në të nëntë sezonet e serialit komik të CBS, së bashku me Patricia Heaton, Brad Garrett, Doris Roberts dhe Peter Boyle.
Të ardhurat e tij vjetore nga seriali në fakt vijnë nga mbetjet, të cilat, ashtu si honoraret, janë një formë pasive e të ardhurave që aktorët marrin kur shfaqjet e tyre ritransmetohen në televizionin rrjetor.
Sipas faqes së internetit të sindikatës SAG-AFTRA, ato përcaktohen si kompensim i paguar interpretuesve "për përdorimin e një filmi ose programi televiziv përtej përdorimit të mbuluar nga tarifa fillestare".
Nga ana tjetër, marrëveshjet e sindikimit përfshijnë licencimin e një shfaqjeje televizive për stacione të shumta të pavarura, rrjete kabllore ose platforma transmetimi jashtë rrjetit të saj origjinal.
Romano dikur ishte aktori televiziv më i paguar në botë për episod, duke fituar 1.94 milion dollarë për episod për sezonin e nëntë dhe të fundit të Everybody Loves Raymond, i cili u transmetua në SHBA nga 20 shtatori 2004 deri më 16 maj 2005. Kjo është një total prej 33 milion dollarësh (28.4 milionë euro) për të gjithë sezonin. /Telegrafi/