Nga Saka te Xhaka dhe Ozil – si dukej formacioni i parë titullar i Artetas si trajner i Arsenalit
Arsenali u bë kampioni i ri i Anglisë të martën. Në ndeshjen e xhiros së 37-të të Ligës Premier, Manchester City barazoi 1-1 në udhëtim te Bournemouth, duke e lënë atë në 78 pikë, katër pas Arsenalit përpara xhiros së fundit të kampionatit.
Klubi londinez i dha fund një periudhe 22-vjeçare pa trofe. Ata e fituan titullin për herë të fundit në vitin 2004 kur trajneri Arsene Wenger ishte menaxher, dhe ekipi përbëhej nga ikonat e ‘Invincibles’ që e fituan kampionatin pa humbje.
Mikel Arteta mori titullin dhe anglezët e kujtuan se si dukej skuadra e tij në ndeshjen e parë kur ai drejtonte Arsenalin. Ishte në Ditën e Krishtlindjeve të vitit 2019. Arsenali barazoi me Bournemouth (1-1) në kampionat dhe vetëm një lojtar nga ai formacion mbeti te Arsenali.
Vetëm Saka mbeti pjesë e ekipit
Nga skuadra e parë e Artetës në dhjetor 2019, vetëm Bukayo Saka, i cili që atëherë është bërë një nga simbolet e klubit, mbetet te Arsenali, duke filluar në pozicionin e mbrojtësit të majtë.
Bernd Leno u largua për në Fulham në verën e vitit 2022, Ainsley Maitland-Niles u largua nga klubi në vitin 2023 pasi kontrata e tij skadoi dhe tani është te Lyon, ndërsa Sokratis Papastathopoulos u largua në janar 2021 pas një marrëveshjeje të ndërsjellë dhe më vonë i dha fund karrierës së tij.
David Luiz u largua nga Arsenali në verën e vitit 2021 dhe tani luan për Pafos, ndërsa Lucas Torreira u largua për në Galatasaray një vit më vonë.
Granit Xhaka u transferua te Bayer Leverkusen në vitin 2023, me të cilin fitoi Bundesligën, dhe tani është lojtar i Sunderland. Mesut Ozil u largua për në Fenerbahce në janar 2021 dhe që atëherë është pensionuar.
Reiss Nelson është ende lojtar i Arsenalit, por aktualisht është i huazuar te Brentford. Pierre-Emerick Aubameyang u largua nga klubi në shkurt të vitit 2022 për t'u bashkuar me Barcelonën dhe tani është rikthyer te Marseille. Alexandre Lacazette u largua nga Arsenali në verën e vitit 2022 për t'u rikthyer te Lyon dhe aktualisht luan për Neon e Arabisë Saudite.
Sezoni i shtatë i Artetës në klub
Arteta mori drejtimin e Arsenalit në dhjetor 2019, pas tre vitesh e gjysmë si asistent i Pep Guardiolës te Manchester City. Ai fitoi Kupën FA në sezonin e tij të parë, por më pas kaloi nëpër një periudhë ndryshimesh të mëdha në skuadër dhe luhatjesh në rezultate.
Nën drejtimin e Artetës, Arsenali gradualisht e rindërtoi skuadrën dhe u rikthye në krye të futbollit anglez. Klubi mbështetej te lojtarë më të rinj si Bukayo Saka, William Saliba, Gabriel Martinelli dhe Martin Odegaard, dhe Arteta krijoi një sistem të veçantë loje me theks në posedim, presing dhe sulme.
Arritja e tij më e madhe ishte ky sezon, kur fitoi Ligën Premier me Arsenalin dhe arriti në finalen e Ligës së Kampionëve. Kjo e bëri atë trajnerin që i solli klubit titullin e parë të kampionatit anglez pas një pritjeje të gjatë dhe e ktheu atë në finalet e garës më të rëndësishme evropiane. /Telegrafi/