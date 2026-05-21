Ylli i madh i Chelseat do ta informojë Xabi Alonson se dëshiron të largohet nga klubi
Sulmuesi brazilian, Joao Pedro thuhet se dëshiron të largohet nga Chelsea dhe për këtë do ta njoftojë trajnerin e ri, Xabi Alonso.
Gazetari Jose Alvarez kishte raportuar se Joao Pedro zhvilloi dy takime me Barcelonën në Londër, një në prill dhe një tjetër në maj, me të dyja palët që thuhet se kanë mbetur me një ndjesi pozitive pas bisedimeve.
Sulmuesi pritej të zhvillonte diskutime me Xabi Alonson përpara se të merrte ndonjë vendim përfundimtar.
Sipas gazetarit, tani Pedro ka folur me trajnerin e ri të Chelseat dhe i ka thënë atij dëshirën e tij për t'u larguar nga klubi.
Barcelona thuhet se mund të shpenzojë deri në 100 milionë euro për një sulmues dhe Pedro është lartë në listën e dëshirave të tyre.
Nuk ka pasur zhvillime në lidhje me Lautaro Martinez, ndërsa Dusan Vlahovic thuhet se është ofruar si një opsion.
Megjithatë, fokusi kryesor mbetet te Joao Pedro ose Julian Alvarez nëse argjentinasi vendos të bëjë hapin tjetër në karrierën e tij. /Telegrafi/