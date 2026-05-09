Julian Alvarez vs Joao Pedro: cili sulmues është perfekt për Barcelonën?
E ardhmja e Robert Lewandowskit është e pasigurt. A do të qëndrojë polaku? Është një pyetje që rëndon mendjet. Paralelisht me bisedimet me agjentin e sulmuesit 37-vjeçar, Barcelona po ndjek dy golashënues të tjerë për afatin e ardhshëm të transferimeve të verës. Ata janë Julian Alvarez dhe Joao Pedro.
Plani A mbetet sulmuesi argjentinas i Atletico Madridit. Nëse kjo dështon, klubi katalunas mund të mbështetet te braziliani, i cili po luan po aq mirë me fanellën e Chelseat. Midis dy objektivave, cili do të jetë lojtari ideal për Barçën?
Profili i Alvarezit
Në moshën 26-vjeçare, Alvarez është një sulmues i pastër. Reprezentuesi argjentinas është një sulmues i kompletuar, i aftë të luajë si qendërsulmues dhe gjithashtu në krah. Shumë inteligjent në lojën e tij, ai spikat për shkak të presionit të pamëshirshëm ndaj mbrojtësve kundërshtarë dhe efikasitetit të tij klinik para portës.
Alvarez është një lojtar që mund të përshtatet me çdo ekip. Ai ndihej rehat te Manchester City me futbollin shumë sulmues të Pep Guardiolës. Ai ndihet po aq rehat edhe në sistemin ultra-mbrojtës të Diego Simeones te Atletico. Ai ka atë kapacitet për të vepruar në të gjitha sistemet taktike.
Në lojë të hapur, Alvarez është një makth i vërtetë për mbrojtjet kundërshtare. Lëvizjet e tij të ndryshme midis vijave dhe në zonën e penalltisë i lejojnë atij të gjejë hapësirë dhe të lirohet për të bërë që rrjeta të tundet.
Ai është një finalizues që mund të shënojë në çdo situatë dhe në përgjithësi shkëlqen në ndeshjet që kanë rëndësi. Përtej golave të tij, kampioni i botës i vitit 2022 mund ta vërë veten në shërbim të ekipit të tij duke dhënë asistime për shokët e tij të ekipit.
Profili i Joao Pedros
Në moshën 24-vjeçare, Joao Pedro ka bërë bujë në Ligën Premier për disa sezone tashmë. Braziliani shkëlqeu me ngjyrat e Brighton përpara se t'i bashkohej Chelseat në korrik 2025.
Joao Pedro është një sulmues i gjithanshëm. Ai mund të udhëheqë vijën sulmuese dhe të veprojë si numër 9 hibrid. Një golashënues i vërtetë para portës, një dhelpër në zonë, ish-lojtari i Fluminense shkëlqen falë disa cilësive: finesë teknike, lëvizje unike, vendosmëri të madhe në duele dhe aftësi për të shpërndarë lojën. Ai ka qenë një plus i madh për sulmin e Chelseat pavarësisht një sezoni mediokër kolektiv.
Braziliani nuk i shmanget dueleve. Në ajër ai është ndër referencat në Ligën Premier, me tre gola me kokë në ligë. Edhe pse është teknik, ai di gjithashtu si të fitojë duelet, veçanërisht ato ajrore, dhe t'i përballojë sfidat fizike të paraqitura nga mbrojtësit kundërshtarë.
Ai zakonisht merr pjesë në kundërpresion, duke vepruar si linja e parë mbrojtëse e Bluve. Ai kombinon fuqinë dhe saktësinë, di si të zbresë thellë për të vënë shokët e ekipit në lojë ose të lëvizë në krahun e majtë për të hyrë brenda dhe për të bërë diferencën.
Krahasimi i statistikave të Alvarez dhe Joao Pedro në ligë këtë sezon
Alvarez dhe Joao Pedro janë në garë. Kush do të jetë sulmuesi perfekt për Barcelonën? Statistikat kanë folur pavarësisht cilësive të shkëlqyera të të dy lojtarëve, të cilët po shkëlqejnë këtë sezon me klubet e tyre përkatëse.
Edhe pse Atletico nuk do të fitojë asgjë këtë sezon, Alvarez ka performuar mirë individualisht. Argjentinasi i është përgjigjur thirrjes në krahun e sulmit të Madridit. 26-vjeçari ka shënuar 20 gola dhe ka dhënë nëntë asistime në 49 ndeshje në të gjitha garat.
Në La Liga, lojtari nga Calchin ka një normë kompletimi pasimesh prej 83%, 81% të pasimeve të kompletuara në gjysmën e kundërshtarit, 1.9 gjuajtje për ndeshje, 10 raste të mëdha të krijuara, 50% driblime të kompletuara, 40% duele të fituara, 1.8 rikuperime dhe 21% të dueleve ajrore të fituara për ndeshje.
Tetë golat e tij në ligë ndahen si më poshtë: pesë me këmbën e djathtë, tre me të majtën dhe asnjë me kokë. Argjentinasi, nën kontratë deri në qershor 2030, vlerësohet në 90 milionë euro nga Transfermarkt.
Këtë sezon, pavarësisht vështirësive kolektive të Chelseat, Joao Pedro ka arritur të dallohet. Në të gjitha garat, 24-vjeçari ka shënuar 20 gola dhe ka dhënë nëntë asistime në 47 ndeshje.
Përtej shifrave të papërpunuara, lojtari nga Ribeirao Preto është vendimtar dhe i rëndësishëm në lojën e klubit londinez. Në Ligën Premier ai ka 76% pasime të kompletuara, 73% pasime të kompletuara në gjysmën kundërshtare, 2.1 gjuajtje për ndeshje, gjashtë raste të mëdha të krijuara, 49% driblime të kompletuara, 48% duele të fituara, 2.1 rikuperime dhe 49% të dueleve ajrore të fituara për ndeshje.
15 golat e tij në Ligën Premier ndahen si më poshtë: shtatë me këmbën e djathtë, pesë me të majtën dhe tre me kokë. Braziliani është nën kontratë me Chelsean deri në qershor 2033 dhe vlerësohet në 75 milionë euro nga Transfermarkt.
Formacionet e mundshme me Alvarez dhe Joao Pedro sezonin e ardhshëm
Përtej numrave, cili nga Alvarez dhe Joao Pedro do të ishte në gjendje të përshtatej shpejt me Barcelonën? Kush ka profilin që do të plotësonte më së miri dy yjet tjera të sulmit, Raphinha dhe Lamine Yamal?
Alvarez është shumë më tepër një lojtar ndërlidhës. Ai ka luajtur tashmë për Cityn në një skuadër ultra-sulmuese. Ai tashmë ka bazat e ADN-së së Barcelonës. Nëse nënshkruan për Barçën, Hansi Flick duhet të mbajë formacionin 4‑3‑3, me më shumë cilësi teknike në mesfushë për ta bërë lojën më fluide dhe për ta gjetur atë në kushtet më të mira në zonën e penalltisë.
Formacioni 4-3-3: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Joao Cancelo; Pedri, Frenkie de Jong, Gavi; Raphinha, Julian Alvarez, Lamine Yamal;
Siç u përmend më sipër, Joao Pedro ka një gamë mjaft të gjerë loje. Ai di si të jetë prezent në zonë, si të zhduket nga sytë dhe pastaj të shfaqet në momentin e duhur për të bërë diferencën.
Braziliani, shumë i fortë në ajër dhe i shkëlqyer në hapësira të ngushta, do të ketë nevojë për anësorë shumë të fortë dhe një organizator. Me 24-vjeçarin, Flick mund të kalojë në një formacion 4‑2‑3‑1.
Formacioni 4‑2‑3‑1: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Joao Cancelo; Pedri, Frenkie de Jong; Raphinha, Dani Olmo, Lamine Yamal; Joao Pedro;
/Telegrafi/