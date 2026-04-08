Nga ortakëria me Rogertin e deri te përjashtimi i Gretës - Juela rrëfehet pas daljes nga Big Brother
Juela Nikolli, banorja e Big Brother VIP Albania 5 që la shtëpinë të martën, ka qenë e ftuar sot (e mërkurë) në “Shqipëria Live”.
Ajo komentoi të gjithë rrugëtimin e saj brenda shtëpisë më të madhe në Shqipëri.
Juela shprehu se ndryshimi i saj nga një vajzë e brishtë, në një lojtare agresive erdhi në mënyrë natyrale pas hyrjes së Rogertit duke qenë se edhe loja ndryshoi.
“Kisha nevojë të pushoja, fola me miqtë dhe familjen. Familja ime ishte e lumtur, mamaja dhe babai u zhgënjyen pak sepse nuk arrita dot finale", tha ajo.
"Aty brenda jam munduar ta ndaj lojën nga njeriu, gjestet që bënë ata kur dola nuk mu duken të hijshme, megjithëse ka qenë e ditur tashmë se çfarë qëndrimesh ka patur Selin ndaj meje në atë shtëpi"."Ortakëria ime me Rogertin erdhi shumë rrjedhshëm. Nuk besoj që më ngeli Rogerti. Në javët e para isha në komfort zonë, po i jepja vetes kohë të ambientohesha me formatin. Kur erdhi Rogerti erdhi një pike e lojës që u bë më e ashpër dhe unë i kam thënë atij gjithmonë që nuk i mbështes shumë nga gjërat që ka bërë ai. E gjeta të përbashkët dëshirën për lojën, pra fakti që ne nuk kishim frikë të gjykoheshim. Fakti që u bëra antagoniste e lojës së Selin më bëri akoma më të fortë", theksoi mes tjerash.
"Unë kam hyrë vetëm dhe dola vetëm. Isha një banore që nuk bëri kompromise, mund të kisha përdorur Senon apo Stenaldon, nuk ka qenë synimi im dhe nuk e bëra”.
E njëjta komentoi edhe incidentin që ndodhi mes saj dhe Gretës, ku kjo e fundit e pështyu.
“Veprimi i Gretës ndaj meje ishte i patolerueshëm më erdhi mirë që mori atë vendim Vëllai i Madh për të. Më vjen keq që shkoi aty ku shkoi situata sepse do mbahet mend për këtë gjë në këtë edicion”, tha ish-banorja. /Telegrafi/
