Fituesi i çmimit Oscar thotë se trofeu mungon pasi u konfiskua në aeroport
Një regjisor fitues i çmimit Oscar, David Borenstein, ka deklaruar se një statujë Oscar e bashkëpunëtorit të tij Pavel “Pasha” Talankin është zhdukur pasi u ndalua nga Administrata e Sigurisë së Transportit (TSA) në aeroportin JFK.
Dy regjisorët e dokumentarit “Mr. Nobody Against Putin”, fitues i Oscar-it për Dokumentarin më të Mirë në ceremoninë e vitit 2026, po udhëtonin nga New York drejt Frankfurtit, shkruan DailyMail.
Sipas Borenstein, zyrtarët e TSA-së nuk lejuan që statuja të merrej në avion me arsyetimin se “mund të përdorej si armë”.
Më pas, Oscar-i u vendos në një kuti dhe u dërgua si bagazh i regjistruar, por sipas regjisorëve, ai nuk mbërriti kurrë në destinacion.
Linja ajrore Lufthansa ka konfirmuar se po heton rastin dhe po përpiqet ta gjejë paketën e humbur.
Filmi i tyre trajton jetën e Talankinit në Rusi dhe presionin ndaj tij për shkak të dokumentimit të luftës në Ukrainë, ndërsa vetë ai është larguar nga vendi dhe ka marrë azil në Evropë.