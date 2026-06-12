Një bashkim botësh muzikore në hapjen e Kupës së Botës, legjenda Andrea Bocelli performoi me yllin e K-Pop EJAE
Ceremonia e hapjes së Kupës së Botës përfshiu prezantimin e flamujve të 48 vendeve pjesëmarrëse, e ndjekur nga performanca e Andrea Bocelli-t dhe këngëtares dhe kompozitores koreano-amerikane EJAE.
Bocelli dhe EJAE performuan këngën "DNA", në të cilën bashkëpunuan me David Guetta dhe Meghan Thea Stallion.
Kënga u konceptua si prova përfundimtare e unitetit global dhe pasqyron frymën e kampionatit, i cili luhet në tre vende pritëse (SHBA, Meksikë dhe Kanada) me 48 ekipe kombëtare.
Kombinon katër botë muzikore krejtësisht të ndryshme - duke filluar me klasiket e përfaqësuara nga Andrea Bocelli, pastaj K-Pop (EJAE), rep dhe energji moderne (Megan Thee Stallion) dhe prodhim elektronik (David Guetta).
Motivi kryesor dhe fija udhëheqëse e të gjithë këngës përmblidhen në refrenin e saj tërheqës:
"Hej, është më shumë sesa thjesht një lojë. Është ADN-ja jonë". ("Hej, kjo është më shumë sesa thjesht një lojë. Është ADN-ja jonë")
Kënga feston futbollin jo vetëm si sport, por edhe si një fenomen kulturor që lidh breza, rrugë dhe kombe. Teksti flet për qëndrueshmërinë, ambicien, presionin e një gare të madhe dhe fatin që vendoset në fushë.