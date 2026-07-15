Nga “makina e golave” te fenomeni global: Si Erling Haaland u bë fytyra e Kupës së Botës në SHBA
Nëse do të ekzistonte një çmim për futbollistin me karizmën dhe energjinë më pozitive të Kupës së Botës, Erling Haaland do ta fitonte pa asnjë diskutim.
Edhe pse Norvegjia u eliminua në çerekfinale, sulmuesi i Manchester Cityt u shndërrua në një nga figurat më të komentuara dhe më të pëlqyera të Botërorit 2026, duke fituar zemrat e miliona tifozëve jo vetëm me golat, por edhe me personalitetin e tij unik.
Rakuni që pushtoi rrjetet sociale
Haaland bought stuffed Whiskey Racoon and two stuffed squirrels from Wild Bill’s Western Store. Posted a story about them “Geezahs” on Snapchat start of July. https://t.co/Mwvvdmrl2a pic.twitter.com/3IRRbF39ke
— Trung Phan (@TrungTPhan) July 14, 2026
Vetëm dy ditë pas eliminimit nga Anglia, Haaland u kthye në Oslo me dy çanta mbi supe dhe një rakun të balsamosur në dorën e majtë.
Suveniri i pazakontë, i blerë për 750 dollarë në një dyqan "western" në Dallas, mbante në dorë një shishe bosh xhini me manaferra të egra.
Më pas, Haaland publikoi video në Instagram duke kërkuar nga ndjekësit ta pagëzonin rakunin me emra si "Cowboy", "Ranger", "Tex" apo "R.O.W." (Raccoon on Wheels).
Pikërisht ky lloj humori dhe spontaniteti bëri që ai të fitonte simpatinë e publikut në një turne ku shumica e yjeve ishin të fokusuar vetëm te trofeu.
Ndërsa Lionel Messi kërkonte titullin e fundit të madh, Kylian Mbappe synonte Kupën e dytë të Botës dhe Cristiano Ronaldo luante ndoshta turneun e fundit të karrierës, Haaland u kthye në fenomenin më të madh mediatik, pavarësisht se aventura e Norvegjisë përfundoi në çerekfinale.
Performancat që mahnitën botën
Norvegjia luajti për herë të parë në Kupën e Botës që nga viti 1998 dhe arriti për herë të parë në histori në çerekfinale.
Haaland realizoi shtatë gola në pesë ndeshje, duke barazuar rekordin e Grzegorz Latos nga Botërori i vitit 1974 për më shumë gola në një debutim në Kupën e Botës.
Kulmi erdhi në fitoren historike ndaj Brazilit.
Haaland scoring the most nonchalant goal I've ever seen against Brazil? pic.twitter.com/JlYOHbMOC8
— Classic Ads (@ClassicAdvertz) July 7, 2026
Sulmuesi norvegjez shënoi fillimisht duke parashikuar në mënyrë perfekte një krosim përpara Gabriel Magalhaes, ndërsa më pas realizoi një supergol nga jashtë zonës, me një goditje të fuqishme që përfundoi në cepin e portës së Alissonit.
Trajneri Stale Solbakken e quajti atë fitore "ditën më të madhe në historinë e futbollit norvegjez", ndërsa Haaland festoi duke rrahur daullen para tifozëve, me Martin Odegaard që ia dorëzoi shkopinjtë e daulles.
Megjithatë, aventura përfundoi në çerekfinale, ku Anglia fitoi 2-1 me dy gola të Jude Bellingham.
Vizita në Dallas që ndryshoi një biznes 50-vjeçar
Një nga momentet më virale të Botërorit nuk ndodhi në stadium, por në një dyqan në Dallas.
Vetëm pak orë pas fitores ndaj Bregut të Fildishtë, Haaland vizitoi "Wild Bill's Western Store", një biznes familjar që funksionon prej afro 50 vitesh.
Pronarët kishin vetëm pesë minuta kohë për t'u përgatitur.
Ata mbyllën dyqanin për publikun për t'i krijuar Haalandit një eksperiencë të veçantë, madje punonjësit kishin mësuar edhe një vallëzim tipik "line dance".
Pas një ore e gjysmë blerjesh, Haaland doli me çizme lëkure gjarpri, një kapelë kaubojsi me inicialet "EH9", rakunin e famshëm dhe një bluzë me mbishkrimin: "Y'all can kiss my Dallas".
Pas publikimit të videos në YouTube, biznesi përjetoi një bum të jashtëzakonshëm.
Dyqani, që nuk kishte dërguar asnjëherë produkte jashtë SHBA-së në pesë dekada, nisi të marrë mijëra porosi ndërkombëtare. Rakuni u shit menjëherë sapo u rikthye në stok, ndërsa fotografia e Haalandit para hyrjes së dyqanit është kthyer në atraksion për vizitorët.
Nga "roboti" i golave te fenomeni i rrjeteve sociale
Kur firmosi për Manchester Cityn në vitin 2022, Haaland konsiderohej një futbollist i ftohtë dhe paksa i rezervuar në intervista.
Sot, imazhi i tij është krejtësisht ndryshe. Kanali i tij në YouTube, i hapur në fund të vitit 2024, është shndërruar në një sukses të jashtëzakonshëm.
Gjatë Botërorit ai publikoi tre video-blogje që grumbulluan mbi 10 milionë shikime dhe i sollën rreth 900 mijë abonentë të rinj brenda një muaji.
Në video shfaqej duke pjekur biftekë, duke luajtur golf, duke vizituar tifozët i maskuar për Halloween apo duke eksploruar qytetet amerikane.
Edhe një këngë humoristike që kishte regjistruar në vitin 2016 me miqtë e tij në Norvegji u rikthye në modë, pasi DJ i njohur Kygo realizoi një version të ri që u ngjit menjëherë në krye të klasifikimeve në Spotify.
Fenomen edhe jashtë futbollit
Haaland really called Captain Wazza “Wayne Rooney boy” just to make sure he keeps his word and rolls since Norway reached the quarter-finals. 🥶😂 pic.twitter.com/cYj82Uo92v
— Brizzy (@Utdbrizzy) July 11, 2026
Popullariteti i Haalandit u rrit me ritme të jashtëzakonshme gjatë turneut.
Fitoi mbi 22 milionë ndjekës të rinj në Instagram. Pesë milionë prej tyre erdhën vetëm 24 orë pas fitores ndaj Brazilit. Google krijoi madje një animacion të veçantë me flamujt norvegjezë kur kërkohej emri i tij.
U ftua në emisionet e Jimmy Fallon dhe James Corden. Ishte personazhi kryesor në reklamën e madhe të Nike për Kupën e Botës, ku morën pjesë edhe Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Kim Kardashian dhe aktori Channing Tatum.
Sipas raportimeve të The Athletic, ekipi i tij u informua se algoritmet e rrjeteve sociale po favorizonin përmbajtjet me Haaland, për shkak të interesit të jashtëzakonshëm të publikut.
Pse pikërisht Haaland?
Messi dhe Ronaldo kanë qenë për dy dekada ikonat absolute të futbollit.
Por ata janë parë gjithmonë si figura pothuajse të paarritshme.
Messi është admiruar për gjeniun e tij futbollistik, Ronaldo për disiplinën ekstreme dhe përkushtimin maksimal.
Haaland, në anën tjetër, është ndryshe. Ai bën shaka me veten, poston meme, krahason fytyrën e tij me personazhe si Shrek apo Majin Buu nga Dragon Ball Z dhe nuk ka frikë të duket qesharak.
Whoever convinced Erling Haaland to download Snapchat is a legend pic.twitter.com/Oj9dsbr3iB
— Interesting things (@awkwardgoogle) June 26, 2026
Ky autenticitet e bëri shumë më të afërt me tifozët, sidomos me ata që nuk e ndjekin futbollin çdo javë.
Një yll i ri për futbollin amerikan
Edhe pse Norvegjia nuk arriti deri në finale, Haaland mund të konsiderohet një nga fituesit më të mëdhenj të këtij Botërori.
FIFA synonte që organizimi i Kupës së Botës në SHBA të rriste interesimin për futbollin, ndërsa Haaland u bë figura që tërhoqi miliona tifozë të rinj.
When Erling Haaland says to Google his name, you Google his name. pic.twitter.com/vBOEtZXF2c
— FOX Sports (@FOXSports) July 9, 2026
Kombinimi i fuqisë së tij fizike, instinktit të jashtëzakonshëm për gola dhe personalitetit spontan krijoi një profil të rrallë në futbollin modern.
Në një kohë kur publiku kërkon sportistë më autentikë dhe më të afërt, Erling Haaland tregoi se mund të jesh një nga sulmuesit më të frikshëm në botë dhe, njëkohësisht, personi që argëton miliona njerëz me një kapelë kaubojsi dhe një rakun të balsamosur.
Botërori 2026 do të kujtohet për kampionin që do të ngrejë trofeun, por edhe për momentin kur Erling Haaland u shndërrua nga një makinë golash në një superyll global, duke fituar zemrat e tifozëve në mbarë botën. /Telegrafi/