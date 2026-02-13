Netflix sjell filmin “Ad Astra” me Brad Pitt, një kryevepër "e nënvlerësuar"
Netflix ka shtuar në platformën e saj filmin “Ad Astra”, një produksion i vitit 2019 i regjisorit James Gray, i cilësuar si i nënvlerësuar.
Me Brad Pitt në rol kryesor dhe një muzikë thuajse perfekte, filmi fantastiko-shkencor ka fituar vlerësime të larta nga kritikët, duke marrë 83% në Tomatometer të Rotten Tomatoes.
Sipas përmbledhjes së Rotten Tomatoes, filmi tregon historinë e Clifford McBride, i cili tridhjetë vjet më parë udhëhoqi një ekspeditë në hapësirë dhe u zhduk së bashku me ekuipazhin, shkruan DailyMail.
Djali i tij, Roy McBride (Brad Pitt), një astronaut i patrembur, nis një mision në Neptun për të zbuluar të vërtetën rreth babait të tij dhe një rritjeje misterioze të energjisë që kërcënon stabilitetin e universit.
Ad Astra përfshin gjithashtu yje si Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler dhe Donald Sutherland. Publiku dhe kritikët kanë shprehur entuziazëm për filmin, duke e quajtur një kryevepër të shtypur, një reflektim mbi humbjen, mashkullorësinë dhe udhëtimin emocional të individit në hapësirë.
Një kritik shkruan: “Ky është një film i shkëlqyer! Një histori që meriton të shihet disa herë për të kapur detajet e vogla. Psikologjikisht tërheqës dhe vizualisht magjepsës”.
Performanca e Brad Pitt si Roy McBride dhe ajo e Tommy Lee Jones si babai i tij, H. Clifford McBride, janë veçanërisht të vlerësuara, ndërsa rol tjetër mbresëlënës ka Ruth Negga si Helen Lantos, Liv Tyler si Eve McBride, Donald Sutherland si Kolonel Thomas Pruitt dhe John Ortiz si Gjeneral Lejtnant Rivas.
Tani, fansat mund ta rishikojnë këtë film të veçantë në Netflix dhe të përjetojnë sërish një nga aventurat më të spikatura hapësinore të viteve të fundit. /Telegrafi/