Adion Puka ka qenë i eliminuari i radhës nga Ferma VIP 3, nga një televotim kokë me kokë me Mimoza Ahmetin.

Ai duket se mori një ndëshkim nga publiku për shkak të sjelljeve e ofendimeve ndaj poetes.

Me t'u larguar, kur u përshëndet me banorët, pati një moment emocionues me Fabjola Elezajn.

Foto: Instagram

Ata shkëmbyen puthjen e parë në buzë, pavarësisht afrimitetit që kanë pasur.

Ky çast mori vëmendjen e të gjithëve, duke bërë kështu që të konfirmohet edhe romanca mes tyre.

Për daljen e Adit ndjenë edhe keqardhje disa nga fermeret, ndonëse e kanë parë edhe si finalist.

Sidoqoftë, disa sjellje nuk janë të tolerueshme dhe për këtë duhet të merren masa nga produksioni. /Telegrafi/

YjetMagazina