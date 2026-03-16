Ndërron jetë aktori i "Back to the Future", Matt Clark
Aktori Matt Clark, i cili pati një karrierë të gjatë dhe të pasur në film dhe televizion, ka ndërruar jetë në moshën 89-vjeçare.
Ai u bë i njohur për rolin e tij në filmin “Back to the Future: Part III” dhe për pjesëmarrjen në serialin televiziv “Grace Under Fire”, duke lënë gjurmë të qëndrueshme në botën e kinematografisë dhe ekranit.
Gjatë karrierës së tij, Clark ka luajtur në shumë filma 'Western' bashkë me legjenda të Hollywood-it si Clint Eastwood dhe John Wayne.
Ai gjithashtu shfaqet në klasikën kult të viteve ’80, “The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension”, duke treguar aftësitë e tij të shumta si aktor.
Në televizion, ka pasur role në seriale të njohura si “Bonanza,” “Kung Fu” dhe “Dynasty”, duke kontribuar në projekte që mbeten pjesë e historisë së ekranit.
Familja e tij e përshkruan Clark si një 'aktor të vërtetë', i cili e donte dhe e respektonte profesionin e tij, pa u përqendruar në famë apo lavdi.
Ai vlerësonte bashkëpunimin me njerëz të mirë, që e donin familjen dhe jetën e tyre, dhe gjithmonë ndjeu fat që pati një karrierë të pasur dhe plot përvoja të vlefshme.
Matt Clark ndërroi jetë në shtëpinë e tij në Austin, Texas, të dielën në mëngjes, pas komplikimeve nga një operacion shpine.
Konsiderohej si një njeri i thjeshtë, i përkushtuar ndaj profesionit të tij dhe sipas familjes, “vdiq ashtu si jetoi - në mënyrën e tij, sipas kushteve të tij". /Telegrafi/