Ndahet nga jeta aktori i njohur James Van Der Beek
Aktori James Van Der Beek, i njohur më së miri për rolin e tij në serialin televiziv "Dawson's Creek", ka ndërruar jetë pas një beteje me kancerin e zorrës së trashë. Ai ishte 48 vjeç.
Gruaja e tij Kimberly Van Der Beek e konfirmoi lajmin e trishtueshëm në rrjetet sociale.
"I dashuri ynë James David Van Der Beek ndërroi jetë në paqe këtë mëngjes. Ai i përballoi ditët e tij të fundit me guxim, besim dhe dinjitet. Ka shumë për të ndarë në lidhje me dëshirat e tij, dashurinë për njerëzimin dhe shenjtërinë e kohës. Ato ditë do të vijnë. Për momentin, kërkojmë privatësi ndërsa vajtojmë humbjen e bashkëshortit, babait, birit, vëllait dhe mikut tonë të dashur", shkroi ajo.
Ai u diagnostikua me kancer në vitin 2023 dhe e njoftoi publikisht diagnozën e tij në vitin 2024. Në atë kohë, ai tha se kishte arsye për optimizëm.
Aktori lindi më 8 mars 1977 dhe u rrit në Connecticut. Si djalë, ai luajti në shfaqje shkollore dhe iu lut prindërve të tij ta linin të shkonte në New York për të bërë audicione.
Që në adoleshencë, ai filloi të aktronte në skenë. Pasi mori rolin e Dawson Leery në Dawson's Creek, Van Der Beek ndërpreu studimet në Universitetin Drew në New Jersey.
Seriali "Dawson's Creek", ku luanin edhe Katie Holmes, Michelle Williams dhe Joshua Jackson, filloi transmetimin në vitin 1998 dhe pati një sukses të madh.