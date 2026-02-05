Naim Abazi jep një vështrim interesant se pse shqiptarëve iu vjen më rëndë të shahen nga motra se nga nëna: Ka të bëjë me virgjërinë
Këngëtari dhe producenti i njohur, Naim Abazi, ka qenë i ftuar së fundmi në “Shok Podcast”, ku përballë moderatorit Fis Juniku ka ndarë shumë histori personale dhe opinione të hapura mbi tema të ndryshme.
Gjatë bisedës, Fisi e pyeti Naimin me një pyetje mjaft të veçantë: pse, sipas tij, “shqiptarët e kanë më shumë inat t’i shash nga motra se sa nga nëna”.
Abazi shpjegoi se kjo lidhet me konceptin e virgjërisë, i cili ka pasur një rol shumë të rëndësishëm në gjeneratën e tij dhe mënyrën se si janë perceptuar marrëdhëniet brenda familjes.
@shokpodcast Doktorr Naimi flet per Virgjerinë 🤣🤣 - We Back on youtube @FOLÉ PUBLISHING #fyp #fy #viral #trendingvideo #foru ♬ original sound - ShokPodcast
Ai u pyet gjithashtu nëse virgjëria si koncept ka rëndësi për të rinjtë sot. Naimi theksoi se në kohët moderne, perceptimi për këtë çështje ka ndryshuar paksa, duke u adaptuar me normat dhe vlerat e reja sociale.
Intervista e tij ka tërhequr vëmendje për hapësirën që Naim Abazi i ka dhënë diskutimeve të sinqerta dhe reflektimeve mbi traditat dhe ndryshimet që sjell koha moderne. /Telegrafi/
