Muzika, një nga arsyet pse turistët vizitojnë Mbretërinë e Bashkuar, falë Dua Lipës dhe një mori yjesh botërorë
Të dhënat e reja të publikuara nga UK Music kanë zbuluar se koncertet, turnetë dhe festivalet e mbushura plot në Mbretërinë e Bashkuar gjatë vitit 2025 tërhoqën një numër rekord prej 24.7 milionë turistësh të muzikës, ndërsa shpenzimet e tyre arritën një nivel historik prej 13.1 miliardë euro.
Harrojeni familjen mbretërore, futbollin dhe "fish and chips". Shumë mund të thonë se muzika është një nga arsyet kryesore pse turistët ndërkombëtarë vizitojnë Mbretërinë e Bashkuar. Tani, sipas një raporti të publikuar së fundmi, duket se ata kanë të drejtë, shkruan Euronews.
Të dhënat e publikuara nga UK Music tregojnë se koncertet dhe performancat e artistëve të njohur si Oasis, Beyoncé, Dua Lipa, Coldplay, Lana Del Rey dhe Kendrick Lamar ndihmuan në tërheqjen e një numri rekord prej 24.7 milionë turistësh të muzikës në Mbretërinë e Bashkuar gjatë vitit 2025, duke shënuar një rritje prej 4.8% krahasuar me 23.5 milionë turistët e regjistruar në vitin 2024.
Foto: Dua Lipa / Instagram
Nga numri i përgjithshëm i turistëve të muzikës vitin e kaluar, 22.6 milionë ishin nga Mbretëria e Bashkuar, një rritje prej 3.2% krahasuar me 21.9 milionë vizitorët vendas në vitin 2024. Të dhënat e UK Music zbuluan gjithashtu se gjithsej 2.1 milionë vizitorë ishin turistë të muzikës nga jashtë vendit në vitin 2025, një rritje "e jashtëzakonshme" prej 26.8% krahasuar me 1.6 milionë në vitin 2024.
Me miliona turistë vijnë edhe shpenzime të mëdha, veçanërisht gjatë festivaleve dhe ngjarjeve muzikore. Në vitin 2025, shpenzimet e turistëve të muzikës në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar arritën një rekord të ri prej 11.2 miliardë paundësh (13.1 miliardë euro), falë festivaleve dhe koncerteve të mëdha si Glastonbury, Download, Reading, Boomtown dhe Wireless. Kjo përfaqëson një rritje prej 11.3% krahasuar me vitin 2024.
Foto: Dua Lipa / Instagram
Përpara vitit të pushimit të tij në vitin 2026, festivali Glastonbury mirëpriti në skenë artistë si The 1975, Neil Young, Olivia Rodrigo dhe Charli XCX në Somerset gjatë vitit 2025. Duke ndihmuar në rritjen e turizmit muzikor edhe jashtë Londrës dhe rajonit North West, një situatë e ngjashme u regjistrua edhe në East Anglia, ku Ed Sheeran zhvilloi një seri koncertesh në stadiumin Portman Road të klubit Ipswich Town.
Lidhur me këto të dhëna ka reaguar Dukagjin Lipa, babai dhe njëherësh menaxheri i artistes së njohur shqiptare me famë botërore, Dua Lipa.
Foto: Dua Lipa / Instagram
Ai ka publikuar dy postime në llogarinë e tij në Instagram, ku ka ndarë gjetjet e raportit, duke iu referuar artikullit të publikuar nga Euronews.
Dua Lipa, një nga këngëtaret më të njohura në botë, ka arritur që me talentin dhe zërin e saj të ndërtojë një karrierë të suksesshme në arenën ndërkombëtare.
Foto: Dukagjin Lipa / Instagram
Gjatë vitit të kaluar, artistja zhvilloi turneun botëror për promovimin e albumit Radical Optimism. Si pjesë e këtij turneu, ajo mbajti dy koncerte në Wembley Stadium të Londrës, të cilat u zhvilluan para tribunave të mbushura plot.
Përveç kontributit të saj në skenën muzikore ndërkombëtare, Dua Lipa vazhdon të promovojë edhe Kosovën përmes festivalit Sunny Hill Festival, të cilin e organizon së bashku me babanë e saj, Dukagjin Lipa.
Foto: Dukagjin Lipa / Instagram
Edhe pse nuk ka të dhëna zyrtare për numrin e vizitorëve ndërkombëtarë, edicioni i vitit të kaluar të festivalit tërhoqi një numër të madh fansash nga Turqia, si dhe vizitorë të shumtë nga vende të ndryshme të Evropës, duke e shndërruar Sunny Hill Festival në një nga ngjarjet muzikore më të rëndësishme në rajon.