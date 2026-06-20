Mourinho do një mesfushor të ri te Real Madridi, tre yje kryesojnë listën e dëshirave
Trajneri portugez, Jose Mourinho ka mbyllur tashmë katër transferime, por dëshiron edhe një mesfushor tjetër të profilit të lartë për të kompletuar ekipin e tij për sezonin 2026/27.
Sipas ESPN, Real Madridi po planifikon të nënshkruajë një mesfushor qendror të profilit të lartë këtë verë dhe ka identifikuar Enzo Fernandez, Mateus Fernandes dhe Ayyoub Bouaadi si objektivat kryesore.
Trajneri Jose Mourinho ka qenë duke zgjedhur objektivat e tij të dëshiruar pasi fitoi kontroll të plotë mbi biznesin e transferimeve të Madridit.
Fernandez ka ëndërruar të luajë për Los Blancos, por çmimi prej 130 milionë eurosh i Chelseat po rezulton të jetë problemi kryesor.
Fernandes i West Hamit është opsioni i zgjedhur me kujdes nga Mourinho, pasi ia ka rekomanduar emrin e tij hierarkisë së Real Madridit, ndërsa “Hammers” po kërkojnë një çmim prej 80 milionë eurosh.
Djali i mrekullueshëm i Lille, Bouaddi, i cili aktualisht po bën bujë të madhe në Kupën e Botës 2026 me Marokun, ka tërhequr gjithashtu vëmendjen e Real Madridit.
Los Merengues janë të vetëdijshëm se duhet të punojnë në shitje të mëdha përpara se të bëjnë nënshkrime të mëtejshme, pasi kanë sjellë tashmë një numër të vogël lojtarësh të rinj këtë verë. /Telegrafi/