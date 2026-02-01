Momenti bëhet viral - dyshohet se Miri mban një telefon brenda Big Brother VIP Albania
Një gjë e pazakontë duket se po ndodh në Big Brother VIP Albania 5.
Dhe kjo është vënë re në spektaklin e së shtunës, gjë që ka bërë të ketë aludime të shumta.
Në një moment publiciteti, Armir Shahini - Miri shihet duke u larguar nga divani dhe duke marrë një gjë që e kishte fshehur po në të.
Foto: TikTok
Dhe dyshimet kanë qenë se bëhet fjalë për një telefon dhe meqë ashtu edhe duket.
E njëjta gjë ka bërë të mendohet se këngëtari i "West Side Family" ka një telefon brenda shtëpisë së famshme.
Foto: Instagram
Kjo është e ndaluar rreptësisht dhe nuk përkon me rregullat e këtij formati.
Banorët nuk duhet të jenë në dijeni për atë që ndodh jashtë, andaj edhe janë të izoluar. /Telegrafi/
Foto: TikTok
