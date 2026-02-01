Një gjë e pazakontë duket se po ndodh në Big Brother VIP Albania 5.

Dhe kjo është vënë re në spektaklin e së shtunës, gjë që ka bërë të ketë aludime të shumta.

Në një moment publiciteti, Armir Shahini - Miri shihet duke u larguar nga divani dhe duke marrë një gjë që e kishte fshehur po në të.

Foto: TikTok

Dhe dyshimet kanë qenë se bëhet fjalë për një telefon dhe meqë ashtu edhe duket.

E njëjta gjë ka bërë të mendohet se këngëtari i "West Side Family" ka një telefon brenda shtëpisë së famshme.

Foto: Instagram

Kjo është e ndaluar rreptësisht dhe nuk përkon me rregullat e këtij formati.

Banorët nuk duhet të jenë në dijeni për atë që ndodh jashtë, andaj edhe janë të izoluar. /Telegrafi/

Foto: TikTok

YjetMagazina