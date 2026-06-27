Mikel Arteta ‘i çmendur” pas idesë për transferimin e yllit të Barcelonës te Arsenali
Dani Olmo mund të jetë një nga emrat më të mëdhenj të afatit kalimtar të verës sa i përket Barcelonës. Mesfushori ofensiv spanjoll ka oferta serioze nga Liga Premier dhe largimi i tij tashmë po konsiderohet si një mundësi reale brenda klubit katalanas.
Jo për shkak të mungesës së besimit te cilësitë e tij, por sepse situata financiare e Barcelonës e detyron klubin të shqyrtojë çdo ofertë që mund të sjellë të ardhura të konsiderueshme. Sipas raportimeve të fundit, një transferim i Olmos mund t’i sigurojë Barcelonës mbi 60 milionë euro.
Reprezentuesi i Spanjës mund të sjellë një shumë shumë të rëndësishme për arkat e klubit, duke i dhënë Barcelonës më shumë hapësirë financiare për të vepruar në afatin kalimtar.
Dy klubet që kanë shfaqur interesin më të madh janë Arsenali dhe Chelsea, megjithatë londinezët e drejtuar nga Mikel Arteta konsiderohen në avantazh, pasi trajneri spanjoll po këmbëngul fort për transferimin e tij.
Olmo vlerësohet lart për inteligjencën taktike, lëvizshmërinë dhe aftësinë për të luajtur mes linjave. Ai mund të aktivizohet si mesfushor ofensiv, anësor apo edhe në role më të brendshme, duke krijuar lidhje të shkëlqyera me sulmuesit.
Ky profil e bën atë shumë të kërkuar në Premier League, ku klubet elitare kërkojnë futbollistë që dinë të rrisin ritmin e lojës pa humbur saktësinë në aksione.
Për Barcelonën, shitja e një lojtari të kalibrit të Olmos nuk do të ishte aspak një vendim i lehtë. Klubi do të humbiste cilësi, kreativitet dhe një futbollist me përvojë të madhe në arenën ndërkombëtare.
Megjithatë, nevoja financiare mbetet faktor vendimtar. Nëse mbërrin një ofertë që kalon shifrën e 60 milionë eurove, drejtuesit sportivë të Barcelonës pritet ta shqyrtojnë seriozisht mundësinë e shitjes.
Nga ana tjetër, Arteta e sheh Olmon si profilin ideal për Arsenalin e tij. Trajneri spanjoll kërkon futbollistë inteligjentë, me vizion të shkëlqyer loje, aftësi të larta bashkëpunimi dhe lëvizje të vazhdueshme pa top.
Olmo i plotëson të gjitha këto karakteristika dhe, përveç kësaj, ka eksperiencë të madhe në ndeshje të nivelit më të lartë si me kombëtaren e Spanjës, ashtu edhe në garat më prestigjioze evropiane./Telegrafi/