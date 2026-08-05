Real Madridi dhe RB Leipzig janë në fazat e fundit të përfundimit të një transferimi marramendës për Yan Diomande.

Sipas gazetarit të Sky Germany, paketa totale financiare për anësorin e vlerësuar shumë nga Bregu i Fildishtë është marramendëse.

Duke përfshirë bonuset që lidhen me performancën, marrëveshja pritet të jetë midis 130 dhe 140 milionë eurove.

Real Madridi dhe skuadra e Bundesligës po negociojnë aktualisht strukturën përfundimtare dhe kushtet e pagesës së marrëveshjes.

Ndërsa klubet janë më afër një marrëveshjeje të plotë, ende nuk është dhënë drita jeshile për Diomande që t'i nënshtrohet ekzaminimit mjekësor.

Trajneri i Los Blancos, Jose Mourinho, dëshiron ta integrojë 19-vjeçarin në kampin stërvitor sa më shpejt të jetë e mundur. /Telegrafi/

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