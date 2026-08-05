Real Madridi është gati ta finalizojë blerjen më të shtrenjtë në histori të klubit
Real Madridi dhe RB Leipzig janë në fazat e fundit të përfundimit të një transferimi marramendës për Yan Diomande.
Sipas gazetarit të Sky Germany, paketa totale financiare për anësorin e vlerësuar shumë nga Bregu i Fildishtë është marramendëse.
Duke përfshirë bonuset që lidhen me performancën, marrëveshja pritet të jetë midis 130 dhe 140 milionë eurove.
🚨⚪️ BREAKING | RB Leipzig and Real Madrid are now in the final stages of completing Yan Diomande’s transfer.
EXCL DET | The total package, including bonuses, is expected to be worth between €130m and €140m. The final structure is currently being discussed.
No final green… pic.twitter.com/IOy8zsrZtS
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 5, 2026
Real Madridi dhe skuadra e Bundesligës po negociojnë aktualisht strukturën përfundimtare dhe kushtet e pagesës së marrëveshjes.
Ndërsa klubet janë më afër një marrëveshjeje të plotë, ende nuk është dhënë drita jeshile për Diomande që t'i nënshtrohet ekzaminimit mjekësor.
Trajneri i Los Blancos, Jose Mourinho, dëshiron ta integrojë 19-vjeçarin në kampin stërvitor sa më shpejt të jetë e mundur. /Telegrafi/