Xabi Alonso përgatit transferimin tronditës të verës – kërkon yllin e Arsenalit te Chelsea
Xabi Alonso raportohet se dëshiron ta transferojë mesfushorin e Arsenalit, Martin Zubimendi, te Chelsea gjatë kësaj vere.
Alonso u emërua në krye të Chelseat më herët gjatë këtij viti, por ndryshe nga disa prej paraardhësve të tij, ai nuk mori rolin e trajnerit të parë në kuptimin tradicional, çka i ka dhënë më shumë kontroll mbi politikën e transferimeve të klubit. Kjo është reflektuar edhe në lëvizjet e Chelseat gjatë këtij afati kalimtar.
Spanjolli udhëhoqi personalisht transferimet e suksesshme të Danny Welbeck nga Brightoni dhe Jordan Henderson nga Brentfordi, pasi vlerësoi se skuadrës i nevojitej më shumë përvojë.
Ndërkohë, ardhja e mbrojtësit të krahut të djathtë të Atalantës, Marco Pellestra, do t'i mundësojë Alonsos të aplikojë një skemë me tre mbrojtës.
Chelsea gjithashtu ka arritur marrëveshje me Rayo Vallecanon për transferimin e Pep Chavarrías, në një operacion me vlerë rreth 19 milionë euro, plus bonuse.
Po ashtu, Morgan Rogers është transferuar nga Aston Villa për një shumë rekord në futbollin britanik prej rreth 136 milionë eurosh, ndërsa Alonso planifikon ta aktivizojë anglezin në të njëjtën repart me mikun e tij të ngushtë, Cole Palmer.
Sipas gazetarit Simon Phillips, Alonso ka interes të madh për ta sjellë në "Stamford Bridge" edhe Martin Zubimendin.
Trajneri spanjoll e njeh shumë mirë mesfushorin, pasi e kishte drejtuar gjatë periudhës kur ishte trajner i ekipit B të Real Sociedadit.
Zubimendi u promovua në ekipin e parë të Sociedadit në vitin 2020 dhe kaloi edhe pesë sezone me klubin bask, përpara se verën e kaluar të transferohej te Arsenali për rreth 65 milionë euro.
Ndërkohë, Arsenali është shumë pranë transferimit të mesfushorit të Newcastle United, Bruno Guimaraes. Nëse kjo marrëveshje realizohet, hapësirat e Zubimendit në formacion mund të kufizohen ndjeshëm gjatë sezonit të ri./Telegrafi/