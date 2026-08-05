Infantino thërret takim urgjent të FIFA-s për të shpëtuar vendin e tij
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka thirrur një takim krize me zyrtarët e lartë në Marok për të shpëtuar pozicionin e tij pas dështimit të plotë të një plani për të shitur të drejtat komerciale të Kupës së Botës.
Vetëm shtatë muaj para zgjedhjeve në mars, në të cilat pritej të siguronte një mandat të katërt, Infantino po përballet me një valë të paparë kritikash dhe rebelimi të hapur brenda organizatës ombrellë të futbollit botëror.
Arsyeja e kësaj krize ishte një propozim për t’i shitur investitorëve privatë 20 për qind të aksioneve në një organ të ri të të drejtave tregtare për 4.2 miliardë dollarë, me përfshirjen kontroverse të një kompanie të lidhur me familjen e Donald Trump.
Edhe pse Infantino u përpoq të fitonte mbështetjen e anëtarëve me premtime për një divident prej 20 deri në 40 milionë dollarë për federatë, ideja u prit me dënim të ashpër dhe organi evropian i futbollit (UEFA) e akuzoi atë për "shitje të shpirtit të futbollit" dhe tha se nuk kishte më besim në udhëheqjen e tij.
Tërheqja e projektit nuk i qetësoi pasionet, pasi bashkëpunëtorë kyç brenda vetë FIFA-s gjithashtu i kthyen shpinën Infantinos.
Sekretari i Përgjithshëm Mattias Grafstrom i përshkroi ngjarjet si të vajtueshme në një letër të brendshme drejtuar punonjësve, ndërsa Drejtori i Operacioneve Kevin Lamour tha se punonjësit po mashtroheshin në një "projekt të vetëm".
Përveç kësaj, këshilltari i lartë Carlos Cordeiro dha dorëheqjen dhe kreu i zhvillimit global Arsene Wenger u distancua publikisht nga plani.
Presioni po rritet më tej nga konfederatat UEFA, CONCACAF dhe AFC, të cilat thuhet se po shqyrtojnë mundësitë për ta larguar me forcë Infantinon nga detyra, dhe madje për të bllokuar punën e FIFA-s ose për të nisur garat e tyre nëse ai refuzon të largohet.
Për të thirrur një Kongres të jashtëzakonshëm për të vendosur fatin e tij, 43 nga një total prej 211 anëtarësh duhet të paraqesin një kërkesë zyrtare me shkrim.
Megjithatë, kreu i organit qeverisës të futbollit botëror ende mbështetet në mbështetje jashtë qendrave tradicionale të fuqisë së futbollit.
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Përveç Marokut, vendit pritës të takimit të krizës, ai mbështetet nga disa vende aziatike dhe afrikane dhe federata më të vogla që varen nga ndihma financiare nga FIFA.
Meqenëse, sipas rregullave, një votë nga San Marino është po aq e vlefshme sa një votë nga Brazili ose Gjermania, Infantino përballet me një luftë të pamëshirshme për çdo votë në mënyrë që të mbajë vendin e tij deri në zgjedhjet e marsit. /Telegrafi/