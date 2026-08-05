Atletico Madridi synon t’ia “vjedh” Interit objektivin e madh të verës
Atletico Madridit thuhet se po përgatit ofertën e parë për qendërmbrojtësin e Tottenham Hotspur, Cristian Romero, i cili është edhe një objektiv i madh i verës për italianët e Interit.
Sipas gazetës Marca, skuadra e La Ligës është e përgatitur të ofrojë 30 milionë euro për 28-vjeçarin, i cili luajti finalen e tij të dytë të Kupës së Botës këtë verë me Argjentinën.
Romero kërkohet gjithashtu nga Interi, por preferenca e tij është të transferohet në Spanjë, gjë që i jep Atleticos një avantazh në garë për transferimin e tij.
El Atlético se lanza con todo a por el Cuti Romero. https://t.co/XLwRIVnira
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 5, 2026
Mbrojtësi ka një klauzolë lirimi që do t'i lejonte atij të transferohej te Atletico këtë verë nëse ata paguajnë 40 milionë euro.
Megjithatë, Atletico duhet të mbledhë fonde për të rritur ofertën e tyre, prandaj po negociojnë shitjet e Nahuel Molina dhe Matteo Ruggeri.
Verën e kaluar, transferimi dështoi sepse Atlctico nuk ishte i gatshëm të paguante 55 milionë euro që kërkonte Tottenhami. Edhe pse Romero mbetet objektivi kryesor, klubi po monitoron gjithashtu situatën me Nico Gonzalezin. /Telegrafi/