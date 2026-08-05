Edon Zhegrova bën heroin, Juventusi mund Chelsean
Juventusi ka shënuar fitore minimale në përballjen ndaj Chelseas, në sfidën që u zhvillua në Hong Kong në kuadër të miqësoreve.
“Zonja e Vjetër” fitoi me rezultat minimal 0-1, sfidë që doli të jetë shumë e baraspeshuar.
Dy skuadrat krijuan raste të vazhdueshme megjithatë nuk arritën assesi t’i konkretizonin.
Ishte ylli i Kosovës Edon Zhegrova që e bëri dallimin me një eurogol nga distanca.
Zhegrova me një goditje të saktë nga distanca, e la portierin vendas plotësisht të shtangur për të zhbllokuar rezultatin (68’).
La pennellata di Edon 🖌️#ChelseaJuve [0-1]
Clicca qui e guarda gratis Chelsea-Juve LIVE su https://t.co/0WCF8MKZsH e app (solo Italia): https://t.co/nO5xlrk924 https://t.co/pV6bHFUWyt pic.twitter.com/NtQD9OJJOV
— JuventusFC (@juventusfc) August 5, 2026
Ky është goli i parë i Zhegrovës në fanellën e Juventusit, duke dhënë shenja pozitive se po e rigjen formën e dikurshme që kishte te Lille./Telegrafi/
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