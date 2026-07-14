Me vetëm 12 fjalë, Xabi Alonso komenton transferimin e dështuar të Granit Xhakës
Trajneri i Chelseat, Xabi Alonso, ka komentuar për herë të parë interesimin e klubit londinez për Granit Xhakën, por ka refuzuar të flasë në detaje për mesfushorin shqiptar.
Alonso u pyet për Xhakën pasi dështuan përpjekjet e Chelseat për ta transferuar kapitenin e Sunderlandit në "Stamford Bridge". Mesfushori ishte i hapur për një rikthim nën drejtimin e trajnerit spanjoll, me të cilin kishte bashkëpunuar me sukses te Bayer Leverkuseni.
Megjithatë, Sunderlandi mbajti një qëndrim të palëkundur gjatë gjithë negociatave, duke bërë të qartë se kapiteni i skuadrës nuk ishte në shitje. Klubi anglez refuzoi të negociojë largimin e tij, pasi e konsideron një pjesë kyçe të projektit të trajnerit Regis Le Bris.
Edhe pse fillimisht ishte i gatshëm të shqyrtonte mundësinë e transferimit te Chelsea, pas bisedimeve me drejtuesit e Sunderlandit ai vendosi të vazhdojë te klubi. Mundësia për të udhëhequr skuadrën si kapiten në garat evropiane, si dhe projekti afatgjatë i klubit, ndikuan në vendimin e tij për të qëndruar në "Stadium of Light".
I pyetur për interesimin e Chelseat, Alonso u përgjigj shkurt:
“Granit Xhaka? Nuk kam asnjë koment për lojtarët që nuk janë këtu me ne”.
Me këtë zhvillim, Sunderlandi e konsideron çështjen të mbyllur, ndërsa Xhaka pritet të udhëheqë skuadrën e Regis Le Bris në sezonin e ri.
Xhaka iu bashkua Sunderlandit verën e kaluar nga Bayer Leverkuseni në një marrëveshje me vlerë deri në rreth 17 milionë funte dhe shihet si një nga liderët e ekipit për sezonin 2026/27, ku klubi do të rikthehet në garat evropiane./Telegrafi/