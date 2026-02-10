“Më shumë shoh Malin me Stenaldon", Luizi analizon çiftet e mundshme në BBVA
Gjatë një bisede të hapur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, Luizi ka ndarë vëzhgimet e tij mbi marrëdhëniet mes banorëve dhe çiftet që ai mendon se po krijohen.
Ai foli për mënyrën se si u prit nga disa prej banorëve, si dhe për ndjenjat që ka vërejtur mes tyre.
“Unë hyra dhe personi që u tregua gangster me këmishë rozë. Sa hyra, më priti si gangster: ‘Kush je ti, legen?’”, rrëfeu Luizi.
BBVA/YouTube
“I thashë: mos kështu, se ia nxive fytyrën babës. Personi i parë që mu afrua ishte Ina, iu afrova direkt Mirit: ‘Selin çfarë është?’, i thashë”.
Ai komentoi gjithashtu për ndjenjat dhe pëlqimet që ka vërejtur brenda shtëpisë: “Vajza jote, apo pëlqim? As tani nuk e di akoma çfarë e ke. Dashuri shoh mes Malit dhe Stenaldos. Shoh pëlqim vetëm nga Gimbo. Ajo që vura re është që Gimbo e ka vendosur dashurinë para lojës”.
Duke u ndalur te dinamika e Mateo dhe Brikenës, Luizi tha: “Dje kuptova që Mateo e ka më primare lojën sesa Brikenën. Ia thashë dhe do t’ia them, pashë disa momente edhe veten te ai kur zhgënjehesha dhe më erdhi keq. Nuk më kërkoi ndihmë, vuri lojën para Brikenës”.
Ai nuk ngurroi të shprehë urimet e tij për Gimbon: “Gimbos ia uroj me shpirt, ishalla jeni bashkë të dy”.
Ky koment i Luizit ka rikthyer diskutimet dhe spekulimet mbi marrëdhëniet brenda shtëpisë, ndërsa publiku vazhdon të ndjekë me kujdes çdo lëvizje dhe çdo shenjë ndjenjash mes banorëve. /Telegrafi/
