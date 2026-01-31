“Më jep vetëm një mundësi”, Mateo i organizon surprizë romantike Brikenës, banorja jep përgjigjjen interesante
Mateo ka vendosur të thyejë akullin që Brikena kishte ngritur mes tyre dhe i ka bërë asaj një surprizë të veçantë.
Për të realizuar këtë, ai kërkoi ndihmën e Vëllait të Madh dhe përgatiti një moment të mbushur me emocione.
Në një ambient të dekoruar me trëndafila, Mateo i dedikoi Brikenës një këngë dashurie, duke krijuar një atmosferë romantike dhe intime.
Por kjo nuk ishte e gjitha, surpriza vazhdoi edhe nga ajri. Një dron fluturoi mbi ambient dhe solli një mesazh: “Më jep vetëm një mundësi!”
BBVA/YouTube
Brikena, e prekur nga gjesti, reagoi me kujdes dhe maturi: “E falënderoi Mateon për këtë surprizë, do i jap një mundësi për t’u njohur, por jo për më shumë. E meqë sot ka ditëlindjen babi i Mateos, doja t’i thoja edhe 100. Përqafim nuk e ndiej t’ia jap tani, kështu që po i jap vetëm dorën”.
Ky moment tregoi si emocionet dhe gjestet e vogla mund të thyejnë barrierat dhe të nisin një lidhje të re. /Telegrafi/
