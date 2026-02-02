Mbyllet afati i janarit në Serie A: Të gjitha lëvizjet që ndodhën
Afati kalimtar i dimrit në Serie A është mbyllur zyrtarisht dhe klubet italiane kanë qenë aktive deri në orët e fundit, duke forcuar skuadrat ose duke ristrukturuar organikat për pjesën e mbetur të sezonit.
Nga transferime të bujshme te huazime strategjike dhe shkëmbime lojtarësh, muaji janar solli lëvizje interesante pothuajse për çdo ekip të elitës italiane.
Më poshtë është pasqyra e plotë e transferimeve hyrëse dhe dalëse për secilin klub të Serie A gjatë afatit dimëror 2026, bazuar në të dhënat e përditësuara pas mbylljes së afatit.
Atalanta
Ardhje: Raspadori (Atletico Madrid).
Dalje: Brescianini (Fiorentina), Maldini (Lazio), Lookman (Atletico Madrid).
Bologna
Ardhje: Helland (Brann), Sohm (Fiorentina), Joao Mario (Juventus), Badori (Berekum Chelsea)
Dalje: Fabbian (Fiorentina), Sulemana (Cagliari), Immobile (Paris Fc), Holm (Juventus).
Cagliari
Ardhje: Sherri (Frosinone), Sulemana (Bologna), Dossena (Como), Albarracin (Boston River), Raterink (De Graafschap), Mawassa (Nantes).
Dalje: Radunovic (Spezia), Rog (end of contract), Cavuoti (Bari), Di Pardo (Sampdoria), Prati (Torino), Luperto (Cremonese).
Como
Ardhje: Tornqvist (Mjallby), Lahdo (Hammarby)
Dalje: Verdi (Sudtirol), Sala (Avellino), Dossena (Cagliari), Posch (Mainz).
Cremonese
Ardhje: Djuric (Parma), Maleh (Lecce), Thorsby (Genoa), Luperto (Cagliari), Bagordo (Empoli).
Dalje: Sernicola (Spezia), Valoti (Spezia), Vazquez (Belgrano), Sarmiento (Middlesbrough), Johnsen (Palermo).
Fiorentina
Ardhje: Solomon (Tottenham), Brescianini (Atalanta), Harrison (Leeds), Fabbian (Bologna), Rugani (Juventus).
Dalje: Infantino (Argentinos Juniors), Martinelli (Sampdoria), Pablo Marì (Al-Hilal), Dzeko (Schalke 04), Sohm ( Bologna), Richardson (Copenaghen), Nicolussi Caviglia (Parma).
Genoa
Ardhje: Bijlow (Feyenoord), Zatterstrom (Sheffield United), Baldanzi (Roma), Amorim (Alverca).
Dalje: Carboni (Racing), Venturino (Roma), Fini (Frosinone), Stanciu (end of contract), Gronbaek (end of loan).
Inter
Ardhje: Jakirovic (Dinamo Zagreb), Massolin (Modena).
Dalje: Palacios (Estudiantes).
Juventus
Ardhje: Boga (Nice), Holm (Bologna), Licina (Bayern Monaco).
Dalje: Rouhi (Carrarese), Joao Mario (Bologna), Rugani (Fiorentina), Pedro Felipe (Sassuolo).
Lazio
Ardhje: Ratkov (Salzburg), Taylor (Ajax), Motta (Reggiana), Maldini (Lazio), Przyborek (Pogon).
Dalje: Castellanos (West Ham), Guendouzi (Fenerbahce), Mandas (Bournemouth).
Lecce
Ardhje: Gandelman (Gent), Fofana (Grazer), Ngom (Estrela Amadora), Cheddira (Sassuolo).
Dalje: Rafia (Esperance Tunisi), Guilbert (end of contract), Kaba (Nantes), Maleh (Cremonese), Morente (end of contract).
Milan
Ardhje: Fullkrug (West Ham).
Dalje: – nuk ka.
Napoli
Ardhje: Giovane (Verona), Alisson Santos (Sporting CP).
Dalje: Lucca (Nottingham Forest), Lang (Galatasaray), Marianucci (Torino), Ambrosino (Modena).
Parma
Ardhje: Scarlato (River Plate), F. Carboni (Empoli), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Elphege (Grenoble), Strefezza (Olympiakos)
Dalje: Hernani (Monza), Lovik (Trabzonspor), Begic (Sampdoria), Guaita (end of contract), Djuric (Cremonese), Cutrone (Monza).
Pisa
Ardhje: Durosinmi (Viktoria Plzen), Bozhinov (Antwerp), Loyola (Independiente), Stojilkovic (Cracow), Iling Junior (Aston Villa).
Dalje: Esteves (Bari), Bonfanti (Spezia), Nzola (Sassuolo), Lusuardi (Reggiana), Buffon (Pontedera).
Roma
Ardhje: Robinio Vaz (Marseille), Malen (Aston Villa), Venturino (Genoa), Zaragoza (Bayern Monaco).
Dalje: Bove (Watford), Bailey (Aston Villa), Baldanzi (Genoa).
Sassuolo
Ardhje: Nzola (Pisa), Garcia (Marseille), Pedro Felipe (Juventus), Bakola (Marseille).
Dalje: Cheddira (Lecce), Pierini (Sampdoria)
Torino
Ardhje: Obrador (Benfica), Prati (Cagliari), Marianucci (Napoli), Kulenovic (Dinamo Zagreb), Ewurum (Valletta FC), Ebosse (Udinese), Nascimento (Sporting CP).
Dalje: Asllani (Besiktas), Ngonge (Espanyol).
Udinese
Ardhje: Arizala (Independiente Medellín), Mlacic (Hajduk Split)
Dalje: Palma (Sampdoria), Iker Bravo (Las Palmas), Lovric (Verona), Ebosse (Torino), Rui Modesto (Palermo), Goglichidze (Watford).
Verona
Ardhje: Isaac (Atletico Mineiro), Arthur Borghi (Corinthians), Lirola (Marseille), Lovric (Udinese), Bowie (Hibernian), Edmundsson (Wisla Plock).
Dalje: Giovane (Napoli), Kastanos (Aris Limassol).