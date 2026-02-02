Afati kalimtar i dimrit në Serie A është mbyllur zyrtarisht dhe klubet italiane kanë qenë aktive deri në orët e fundit, duke forcuar skuadrat ose duke ristrukturuar organikat për pjesën e mbetur të sezonit.

Nga transferime të bujshme te huazime strategjike dhe shkëmbime lojtarësh, muaji janar solli lëvizje interesante pothuajse për çdo ekip të elitës italiane.

Më poshtë është pasqyra e plotë e transferimeve hyrëse dhe dalëse për secilin klub të Serie A gjatë afatit dimëror 2026, bazuar në të dhënat e përditësuara pas mbylljes së afatit.

Atalanta

Ardhje: Raspadori (Atletico Madrid).

Dalje: Brescianini (Fiorentina), Maldini (Lazio), Lookman (Atletico Madrid).

Bologna

Ardhje: Helland (Brann), Sohm (Fiorentina), Joao Mario (Juventus), Badori (Berekum Chelsea)

Dalje: Fabbian (Fiorentina), Sulemana (Cagliari), Immobile (Paris Fc), Holm (Juventus).

Cagliari

Ardhje: Sherri (Frosinone), Sulemana (Bologna), Dossena (Como), Albarracin (Boston River), Raterink (De Graafschap), Mawassa (Nantes).

Dalje: Radunovic (Spezia), Rog (end of contract), Cavuoti (Bari), Di Pardo (Sampdoria), Prati (Torino), Luperto (Cremonese).

Como

Ardhje: Tornqvist (Mjallby), Lahdo (Hammarby)

Dalje: Verdi (Sudtirol), Sala (Avellino), Dossena (Cagliari), Posch (Mainz).

Cremonese

Ardhje: Djuric (Parma), Maleh (Lecce), Thorsby (Genoa), Luperto (Cagliari), Bagordo (Empoli).

Dalje: Sernicola (Spezia), Valoti (Spezia), Vazquez (Belgrano), Sarmiento (Middlesbrough), Johnsen (Palermo).

Fiorentina

Ardhje: Solomon (Tottenham), Brescianini (Atalanta), Harrison (Leeds), Fabbian (Bologna), Rugani (Juventus).

Dalje: Infantino (Argentinos Juniors), Martinelli (Sampdoria), Pablo Marì (Al-Hilal), Dzeko (Schalke 04), Sohm ( Bologna), Richardson (Copenaghen), Nicolussi Caviglia (Parma).

Genoa

Ardhje: Bijlow (Feyenoord), Zatterstrom (Sheffield United), Baldanzi (Roma), Amorim (Alverca).

Dalje: Carboni (Racing), Venturino (Roma), Fini (Frosinone), Stanciu (end of contract), Gronbaek (end of loan).

Inter

Ardhje: Jakirovic (Dinamo Zagreb), Massolin (Modena).

Dalje: Palacios (Estudiantes).

Juventus

Ardhje: Boga (Nice), Holm (Bologna), Licina (Bayern Monaco).

Dalje: Rouhi (Carrarese), Joao Mario (Bologna), Rugani (Fiorentina), Pedro Felipe (Sassuolo).

Lazio

Ardhje: Ratkov (Salzburg), Taylor (Ajax), Motta (Reggiana), Maldini (Lazio), Przyborek (Pogon).

Dalje: Castellanos (West Ham), Guendouzi (Fenerbahce), Mandas (Bournemouth).

Lecce

Ardhje: Gandelman (Gent), Fofana (Grazer), Ngom (Estrela Amadora), Cheddira (Sassuolo).

Dalje: Rafia (Esperance Tunisi), Guilbert (end of contract), Kaba (Nantes), Maleh (Cremonese), Morente (end of contract).

Milan

Ardhje: Fullkrug (West Ham).

Dalje: – nuk ka.

Napoli

Ardhje: Giovane (Verona), Alisson Santos (Sporting CP).

Dalje: Lucca (Nottingham Forest), Lang (Galatasaray), Marianucci (Torino), Ambrosino (Modena).

Parma

Ardhje: Scarlato (River Plate), F. Carboni (Empoli), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Elphege (Grenoble), Strefezza (Olympiakos)

Dalje: Hernani (Monza), Lovik (Trabzonspor), Begic (Sampdoria), Guaita (end of contract), Djuric (Cremonese), Cutrone (Monza).

Pisa

Ardhje: Durosinmi (Viktoria Plzen), Bozhinov (Antwerp), Loyola (Independiente), Stojilkovic (Cracow), Iling Junior (Aston Villa).

Dalje: Esteves (Bari), Bonfanti (Spezia), Nzola (Sassuolo), Lusuardi (Reggiana), Buffon (Pontedera).

Roma

Ardhje: Robinio Vaz (Marseille), Malen (Aston Villa), Venturino (Genoa), Zaragoza (Bayern Monaco).

Dalje: Bove (Watford), Bailey (Aston Villa), Baldanzi (Genoa).

Sassuolo

Ardhje: Nzola (Pisa), Garcia (Marseille), Pedro Felipe (Juventus), Bakola (Marseille).

Dalje: Cheddira (Lecce), Pierini (Sampdoria)

Torino

Ardhje: Obrador (Benfica), Prati (Cagliari), Marianucci (Napoli), Kulenovic (Dinamo Zagreb), Ewurum (Valletta FC), Ebosse (Udinese), Nascimento (Sporting CP).

Dalje: Asllani (Besiktas), Ngonge (Espanyol).

Udinese

Ardhje: Arizala (Independiente Medellín), Mlacic (Hajduk Split)

Dalje: Palma (Sampdoria), Iker Bravo (Las Palmas), Lovric (Verona), Ebosse (Torino), Rui Modesto (Palermo), Goglichidze (Watford).

Verona

Ardhje: Isaac (Atletico Mineiro), Arthur Borghi (Corinthians), Lirola (Marseille), Lovric (Udinese), Bowie (Hibernian), Edmundsson (Wisla Plock).

Dalje: Giovane (Napoli), Kastanos (Aris Limassol).

