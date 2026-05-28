Trajneri i njohur evropian kandidat serioz për stolin e Milanit
Përzgjedhësi i kombëtares së meshkujve të Shteteve të Bashkuara, Mauricio Pochettino, është takuar me përfaqësues të klubit italian Milan lidhur me postin vakant të trajnerit kryesor.
Takimi është zhvilluar javën e kaluar, para kampit përgatitor të SHBA-së për Kupën e Botës, kanë bërë të ditur burime për The Athletic.
54-vjeçari është identifikuar si një nga kandidatët e mundshëm për të pasuar Massimiliano Allegrin, i cili u largua nga klubi në fillim të kësaj jave, ndërsa Andoni Iraola, trajneri që është lojtar i lirë pas largimit nga Bournemouth, konsiderohet një kandidat kryesor.
Milani po zhvillon një kërkim të gjerë, me synimin për ta realizuar ambicien e pronarëve për ta ringjallur klubin dhe për ta kthyer atë jo vetëm në një forcë sërish, por edhe në një nga projektet më tërheqëse në futbollin botëror.
Argjentinasi e nisi karrierën e trajnerit te Espanyol në Spanjë, ku kishte kaluar nëntë vjet si lojtar në dy periudha, përpara se të transferohej në Angli me një aventurë 16-mujore në krye të Southamptonit në Ligën Premier.
Më pas, Pochettino mori drejtimin e Tottenhamit, të cilin e konsolidoi si klub të “top 4” në elitën angleze dhe e udhëhoqi deri në finalen e Ligës së Kampionëve në vitin 2019, për t’u larguar më pak se gjashtë muaj më vonë.
Ai vijoi te Paris Saint-Germain, ku fitoi tre trofe, përfshirë titullin e Ligue 1 në sezonin 2021/22. Pochettino u shkarkua në fund të atij sezoni dhe më pas drejtoi Chelsean në sezonin 2023/24, para se të kalonte në futbollin e kombëtareve me SHBA-në në shtator 2024.
Një kalim i mundshëm te Milani do ta ribashkonte Pochettinon me sulmuesin e SHBA-së, Christian Pulisic, ndërsa bashkëlojtari i tij te kombëtarja, Yunus Musah, është gjithashtu nën kontratë me klubin, por këtë sezon e kaloi në huazim te Atalanta./Telegrafi/