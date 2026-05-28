Gjiganti italian dhe Alisson po i bëjnë presion Liverpoolit
Liverpooli po përballet me presion në rritje lidhur me të ardhmen e portierit Alisson Becker, ndërsa Juventusi kërkon një përgjigje të qartë para nisjes së Kupës së Botës për Klube muajin e ardhshëm.
Sipas raportimeve të Tuttosport, Juventusi tashmë ka paraqitur një ofertë fillestare për portierin brazilian 33-vjeçar, por ajo ka qenë më e ulët se vlerësimi i Liverpoolit. Megjithatë, klubi italian mbetet i interesuar për të vazhduar negociatat.
Raporti thekson se Alisson është i hapur për një transferim në Torino, kryesisht për shkak të dëshirës për t’u ribashkuar me trajnerin Luciano Spalletti.
Gatishmëria e brazilianit për t’iu bashkuar Juventusit, edhe pse bardhezinjtë nuk do të luajnë në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm, konsiderohet si dëshmi e fortë e interesit të tij për këtë lëvizje.
Megjithatë, Liverpooli ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar. “Të Kuqtë” po shqyrtojnë mundësinë për ta mbajtur Alissonin deri në fund të kontratës së tij dhe në vend të kësaj ta huazojnë Giorgi Mamardashvili.
Sipas Sportitalia, kjo ide i është propozuar si Juventusit, ashtu edhe Inter Milan.
Në rast se Liverpooli vendos ta mbajë Alissonin në “Anfield”, Juventusi do të detyrohet të kërkojë alternativa të tjera për portën. Një nga emrat kryesorë në listën e klubit italian është David de Gea i Fiorentinës.
Alisson ka zhvilluar 26 paraqitje në Ligën Premier me Liverpoolin gjatë këtij sezoni.
Ndërkohë, afati për zgjidhjen e situatës mbetet i shkurtër, pasi Kupa e Botës për Klube nis më 11 qershor, vetëm 11 ditë pas finales së Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/