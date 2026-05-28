Fiorentina ia propozon Interit portierin De Gea, Nerazzurrët nuk e pranojnë
Fiorentina thuhet se ia ka ofruar David De Gean, Interit. Megjithatë, drejtuesit e Interit nuk janë të bindur për shkak të pagës së tij të lartë dhe moshës.
Interi po kërkon një portier për t'iu bashkuar Josep Martinezit për sezonin e ardhshëm.
Pas performancave të tij të fundit, drejtuesit e Interit kanë vendosur që portieri spanjoll i lindur në vitin 1998 do të jetë numri 1 i ri i Nerazzurrëve, duke hequr kështu mundësinë e Guglielmo Vicarios.
Yann Sommer ka zgjedhur të mos mbetet si zgjedhja e dytë dhe Nerazzurrët po eksplorojnë mundësi të ndryshme për një portier të dytë.
Sipas gazetës Tuttosport, Fiorentina i ka ofruar David De Gean, Interit, por drejtuesit e zikaltërve nuk janë plotësisht të bindur, për shkak të pagës dhe faktorëve të moshës.
May 27, 2026
Emrat më të mundshëm janë Provedel, Kepa dhe Stankovic
Nerazzurrët , të pasigurt për De Gean, kanë filluar të vlerësojnë opsione të tjera. Menaxhmenti do të donte ta bënte dyshe Martinezin me një portier të besueshëm që mund ta qetësojë spanjollin pa e vënë atë nën ndonjë presion të mëtejshëm.
Emrat më të kërkuar për momentin janë Ivan Provedel i Lazios, Kepa Arrizabalaga i Chelseat dhe rikthimi i Filip Stankovic. /Telegrafi/