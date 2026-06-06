Mbappe tregon si është të luash kundër Messi dhe Ronaldos
Kylian Mbappe është përfshirë në debatin e përjetshëm Lionel Messi kundër Cristiano Ronaldos dhe me mençuri refuzoi të mbante anë, ndërsa zbuloi se ndeshja e tij e preferuar e të gjithë karrierës së tij ishte kundër Barcelonës.
Messi dhe Ronaldo kanë dominuar botën e futbollit në dy dekadat e fundit, duke fituar thuajse cdo trofe individual dhe ekipor dhe duke vendosur një epokë mbi emrin e tyre.
Se cili është më i mirë ka pasur gjithmonë debat dhe mendimi ndryshe, teksa i fundit që ka folur për dyshen legjendare është Mbappe.
"Cristiano është idhulli im, por kam luajtur edhe me Leon. Duke luajtur kundër të dyve, ata janë në fakt shumë të ndryshëm. Nuk janë të njëjtë. Nëse më thoni se Ronaldo nuk ka talent ose se Messi nuk ka punuar shumë, nuk jeni stërvitur kurrë çdo ditë në jetën tuaj”, ka thënë fillimisht Mbappe.
Kur u pyet për performancën e tij më të mirë në karrierë, përgjigjja e Mbappe ishte e qartë. "Dita kur shënova një tregolësh kundër Barcelonës me PSG-në".
Në Kupën e Botës, Mbappe zbuloi se shpreson të përballet ose me Cristiano Ronaldon ose me Neymarin.
"Mendoj se do të jetë turneu i fundit i Cristianos. Një nga të dy”, përfundoi ylli francez i Real Madrdit. /Telegrafi/