Klubi kosovar Ballkani do ta synojë përmbysjen ndaj Bohemians, në kuadër të ndeshjes kthyese për raundin e dytë kualifikues të Ligës së Konferencës.

Pas humbjes befasuese në Irlandë, “Xhebrailat” do të provojnë ta përmbysin rezultatin me objektivin e vetëm për një avancim në fazën tjetër.

Trajneri Karoglan ka zgjedhur formacionin me 11 më të mirët, ku në sistemin 4-3-3 do të kërkojë rezultat pozitiv.

Formacionet zyrtare:

Ballkani: Golubovic, Vokrri, Batarelo, Halili, Dosso; Sabanadzovic, Kuc, Domgjoni, Giovanni, Serebe, Engjëll

Bohemians: Girard-Walters, Power, Hickey, Todd, Fiores, Mullen; Vaughan, McDonnell, Devoy, Tierney; James-Taylor.

Përndryshe, përballja do të nisë nga ora 20:00./Telegrafi/

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