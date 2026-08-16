Pas Milanit, edhe gjiganti turk futet në garë për yllin e Real Madridit
Brahim Diaz është kthyer në një nga emrat që po tërheq vëmendjen në ditët e fundit të afatit kalimtar, me Milanin dhe Besiktasin që kanë shfaqur interesim për sulmuesin e Real Madridit.
Klubi italian e njeh mirë 27-vjeçarin, i cili ka kaluar tri sezone në San Siro si i huazuar nga viti 2020 deri në 2023. Gjatë kësaj periudhe, Brahim zhvilloi 124 ndeshje, shënoi 18 gola dhe regjistroi 15 asistime, ndërsa ishte pjesë e skuadrës që fitoi titullin e Serie A në sezonin 2021/22.
Milani tani po shqyrton mundësinë e rikthimit të tij për të përforcuar repartin ofensiv.
Në garë për Brahimin është edhe Besiktasi, i cili ka zhvilluar kontakte për të mësuar më shumë rreth situatës së futbollistit.
Klubi turk po monitoron mundësinë e një transferimi në javët e fundit të afatit kalimtar.
Megjithatë, Brahimi nuk po mendon lehtë për një largim nga Madridi.
Sulmuesi po lufton për një vend në formacionin e Jose Mourinhos, ndërsa konkurrenca për minuta është rritur ndjeshëm pas afrimeve të reja në repartin ofensiv.
Arda Guler, Endrick dhe futbollistë të tjerë po synojnë gjithashtu një rol më të madh gjatë sezonit 2026/27.
Brahimi ka dhënë sinjale pozitive gjatë përgatitjeve parasezonale, duke shënuar golin vendimtar në fitoren 1-0 të Real Madridit ndaj Deportivo La Corunas në Trofeun Teresa Herrera.
Për më tepër, me përfaqësuesen e Marokut ai regjistroi katër asistime në pesë ndeshje të zhvilluara në Kupën e Botës.
Pozita e Real Madridit është e fortë edhe për shkak të kontratës së re të Brahimit, e cila pritet ta mbajë atë në klub deri në vitin 2030.
Për këtë arsye, çdo ofertë nga Milani apo Besiktasi duhet të jetë bindëse për klubin madrilen në mënyrë që të shqyrtohet një largim.
Me afrimin e fundit të afatit kalimtar, e ardhmja e Brahimit mbetet për t'u përcaktuar.
Milani dëshiron ta rikthejë, Besiktasi po interesohet për situatën e tij, ndërsa Real Madridi vazhdon ta ketë në duart e veta vendimin për të ardhmen e sulmuesit maroken. /Telegrafi/