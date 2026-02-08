Hyrja e Luiz Ejllit në shtëpinë e Big Brothe VIP Albania 5 ka ngjallur debate dhe tension me banorëve.

Ndërsa Rogerti debatonte me Mateon, Luizi ndërhyri duke thënë se kolegu i këtij të fundit nuk ishte zgjuar ende.

Momenti më i tensionuar nisi kur Mateo thumboi Luizin për rrugëtimin e tij brenda shtëpisë më të famshme, duke i kujtuar historinë e dashurisë dhe 'sëmundjen' që kishte përmendur më parë.

Pjesë nga biseda mes tyre:

Mateo: Më bëhet qejfi që ta ka fut fort Tani dje.

Rogerti: A të pëlqeu? Si ma ka futur?

Mateo: Ti duhet ta kuptosh që servili bën ça i thua ti, po servili nuk ka mend.

Rogerti: E vërtetë, aty jam me ty, të ul kapelen. Ai është ku fryn era, e kam thënë. Dhe e dinë shumë mirë se si ndihem për të, aq.

Mateo: Tani i ka ra flladi andej nga Luizi.

Rogerti: Nuk kam punë me të, edhe badigardi me byrek në dorë te puna, po për momentin është pa punë.

Luizi: Nuk i është çuar kolegu akoma.

Rogerti: Po i vjen, e di kush është?

Mateo: Për histori dashurie në Big Brother kemi Luizin. Po nuk ke histori dashurie këtë vit.

Luizi: Urdhëro?

Mateo: Nuk ke histori dashurie këtë vit.

Luizi: Kush e tha, ja ku jemi unë e Tani.

Mateo: Po sëmundje do shpikësh ndonjë tjetër?

Luizi: Po.

Mateo: Na thuaj të vijmë.

Rogerti: Atë që e ke, e ke, të paktën na e thuaj, që të vijmë me të pa me orar, njeri me të rënë kokës e tjetri me të fërkuar, e ke aty. I fërkon këmbët Tani mirë, mi ka fërkuar dhe mua. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

YjetMagazina