Mateo 'thumbon' Luizin: Do shpikësh ndonjë sëmundje tjetër?
Hyrja e Luiz Ejllit në shtëpinë e Big Brothe VIP Albania 5 ka ngjallur debate dhe tension me banorëve.
Ndërsa Rogerti debatonte me Mateon, Luizi ndërhyri duke thënë se kolegu i këtij të fundit nuk ishte zgjuar ende.
Momenti më i tensionuar nisi kur Mateo thumboi Luizin për rrugëtimin e tij brenda shtëpisë më të famshme, duke i kujtuar historinë e dashurisë dhe 'sëmundjen' që kishte përmendur më parë.
Pjesë nga biseda mes tyre:
Mateo: Më bëhet qejfi që ta ka fut fort Tani dje.
Rogerti: A të pëlqeu? Si ma ka futur?
Mateo: Ti duhet ta kuptosh që servili bën ça i thua ti, po servili nuk ka mend.
Rogerti: E vërtetë, aty jam me ty, të ul kapelen. Ai është ku fryn era, e kam thënë. Dhe e dinë shumë mirë se si ndihem për të, aq.
Mateo: Tani i ka ra flladi andej nga Luizi.
Rogerti: Nuk kam punë me të, edhe badigardi me byrek në dorë te puna, po për momentin është pa punë.
Luizi: Nuk i është çuar kolegu akoma.
Rogerti: Po i vjen, e di kush është?
Mateo: Për histori dashurie në Big Brother kemi Luizin. Po nuk ke histori dashurie këtë vit.
Luizi: Urdhëro?
Mateo: Nuk ke histori dashurie këtë vit.
Luizi: Kush e tha, ja ku jemi unë e Tani.
Mateo: Po sëmundje do shpikësh ndonjë tjetër?
Luizi: Po.
Mateo: Na thuaj të vijmë.
Rogerti: Atë që e ke, e ke, të paktën na e thuaj, që të vijmë me të pa me orar, njeri me të rënë kokës e tjetri me të fërkuar, e ke aty. I fërkon këmbët Tani mirë, mi ka fërkuar dhe mua. /Telegrafi/
