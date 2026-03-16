"Marty Supreme" nuk fitoi asnjë çmim Oscar, Timothee Chalamet humbi çmimin e parë për herë të tretë
Pavarësisht pritjeve të larta, filmi “Marty Supreme” i regjisorit Josh Safdie, me protagonist Timothee Chalamet, përfundoi pa asnjë çmim në ceremoninë e 98-të të Çmimeve të Akademisë të dielën.
Ky film për botën e pingpongut, të cilin shumë kritikë e kanë renditur ndër arritjet më të paharrueshme të vitit 2025, u nominua në nëntë kategori: për 'filmin më të mirë', 'regjinë', 'aktorin kryesor', 'skenarin origjinal', 'kastin', 'skenografinë', 'fotografinë', 'kostumografinë' dhe 'montazhin'.
Megjithatë, pavarësisht përfaqësimit të gjerë në nominime, asnjë nga çmimet nuk i shkoi këtij arritjeje në fund.
E njëjta situatë ndodhi edhe në ndarjen e çmimeve Golden Globe, ku "Marty Supreme" pati 11 nominime, por në fund nuk fitoi asnjë çmim.
Është e rëndësishme të theksohet se “Marty Supreme” u bë gjithashtu filmi global më i suksesshëm i A24 me fitime prej 147 milionë dollarësh, duke tejkaluar filmin fitues të çmimeve “Everything Everywhere All at Once”.
Për 30-vjeçarin Chalamet, kjo është hera e tretë që ai nuk ka fituar një çmim Oscar në kategorinë e 'aktorit më të mirë kryesor'.
Ai ishte nominuar më parë për rolin e tij në filmin "Call Me by Your Name" të vitit 2018 si dhe në filmin "A Complete Unknown" të vitit 2025.
Megjithatë, karriera e tij është ende në një trajektore në rritje, kështu që shumë besojnë se mundësia për të fituar çmimin prestigjioz ende nuk ka ardhur.
Ndërkohë, në rrjetet sociale pati spekulime se humbja e Chalamet në çmimet Oscar të këtij viti mund të lidhej me komentet e tij të mëparshme në lidhje me baletin dhe operën.
Nga ana tjetër, pretendime të tilla është e vështirë të mbështeten me fakte.
Konkretisht, votimi për çmimet u mbyll më 5 mars, ndërsa deklaratat kontroverse në rrjetet sociale filluan të përhapeshin vetëm një ose dy ditë më vonë. /Telegrafi/