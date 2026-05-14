Madonna, Shakira dhe BTS do të performojnë në finalen e Kupës së Botës
Madonna, Shakira dhe grupi koreano-jugor BTS do të jenë emrat kryesorë që do të performojnë në Kupën e Botës.
Turneu, i cili do të organizohet bashkërisht nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika, do të përmbyllet me finalen që zhvillohet në New Jersey më 19 korrik.
Performancat para ndeshjeve në ngjarje të mëdha sportive, si finalja e UEFA Champions League Final, tashmë janë bërë të zakonshme, por kjo do të jetë hera e parë që një finale e Kupës së Botës do të ketë një spektakël gjatë pushimit mes pjesëve.
Ylli kolumbian i muzikës pop, Shakira, do të publikojë të enjten këngën zyrtare të Kupës së Botës “Dai Dai” — një shprehje italiane që do të thotë “hajde” ose “forca” — në bashkëpunim me këngëtarin nigerian Burna Boy.
Këngëtarja 49-vjeçare, e njohur për hitin “Hips Don't Lie”, kishte publikuar edhe këngën “Waka Waka (This Time for Africa)” për Kupën e Botës 2010 në Afrikë të Jugut.
Ndërkohë, “Mbretëresha e Pop-it”, Madonna po përgatitet të publikojë albumin e saj të 15-të, “Confessions II”, më 3 korrik.
Në prill, 67-vjeçarja bëri një paraqitje surprizë gjatë performancës kryesore të Sabrina Carpenter në festivalin Coachella, ku interpretuan së bashku këngët “Vogue” dhe “Like A Prayer”.
Nga ana tjetër, shtatë anëtarët e BTS kanë mbi 45 milionë albume të shitura. Ata dhe grupi Coldplay patën hitin “My Universe”, i cili arriti vendin e tretë në toplistat britanike në vitin 2021.
BTS po rikthehet në skenën muzikore pas një pauze trevjeçare, gjatë së cilës anëtarët përfunduan shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Grupi aktualisht ndodhet në mes të një turneu botëror me 85 koncerte, ndërsa do të performojë edhe në finalen e Kupës së Botës.
Në mars, presidenti i FIFA, Gianni Infantino, deklaroi se spektakli “do të jetë një moment historik për Kupën e Botës FIFA, në nivelin që meriton ngjarja më e madhe sportive në botë”.