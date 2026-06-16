Madonna pa filtra, mbretëresha e Pop-it, 67 vjeçe mahnit fansat duke zbuluar bukurinë e saj natyrale
Madonna prej kohësh është njohur për pamjen e saj që sfidon moshën, por kjo nuk e ka penguar të përdorë shpesh filtra dhe Photoshop në postimet e saj në rrjetet sociale.
Megjithatë, fansat e Mbretëreshës së Pop-it patën së fundmi një mundësi të rrallë për ta parë 67-vjeçaren pa filtra, kur ajo u shfaq në kanalin e transmetuesit Gymskin për të promovuar albumin e saj të ri, shkruan DailyMail.
Në pamjet e transmetuara në kanalin Kick të influencuesit britanik, Madonna shihet në gjendjen e saj natyrale, me të vetmen ndihmë të një drite unazore që i jepte më shumë ndriçim fytyrës.
Siç pritej, interpretuesja e hitit “Hung Up” dukej ende shumë më e re se sa mosha e saj.
Fansat u habitën kur panë Madonnën “e vërtetë” në të gjithë natyrshmërinë e saj, dhe shumë prej tyre e lavdëruan artisten që më në fund dukej se ndihej mjaftueshëm e sigurt për t’i treguar botës pamjen e saj reale.
“Më pëlqen ta shoh Madonnën pa filtra. Sigurisht që duket më e moshuar, por mendoj se duket shumë mirë. Kushdo që thotë të kundërtën, ju lutem shikoni njerëz të tjerë 67-vjeçarë dhe krahasojini,” shkroi një fans.
“Çfarë do të thoni që njerëzit janë të shokuar nga pamja e saj? Për hir të Zotit, ajo duket fantastike për një grua që është pothuajse 70 vjeçe,” shtoi një tjetër.
Një i tretë shkroi: “Më pëlqen që kjo nuk ishte e filtruar. Ajo duket shumë mirë edhe pa gjithë ata filtra.”