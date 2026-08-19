Madonna surprizon me një vizitë në ishullin e Korfuzit për festën e 68-vjetorit të saj
Për shumicën e 68-vjeçarëve, ditëlindja nënkupton një darkë të qetë jashtë dhe një mbrëmje të hershme në shtëpi – por Madonna kishte ide të tjera për ditëlindjen e saj të madhe.
Mbretëresha e Popit befasoi dhe gëzoi banorët e një fshati të vogël në ishullin grek të Korfuzit, të bërë të famshëm nga seriali i ITV-s, The Durrells. Të dielën, ajo mori me qira një tavernë lokale dhe kërceu në rrugët e fshatit deri në orën 2 të mëngjesit.
Ajo shoqërohej nga fëmijët e saj dhe i dashuri, Akeem Morris, 30 vjeç. Madonna raportohet se kishte rezervuar të gjithë tavernën Atzaro dhe kishte sjellë me avion një kor fëmijësh italianë për të performuar gjatë mbrëmjes.
Fshati, i cili ka vetëm rreth 180 banorë, ishte një nga vendet ku u xhirua seriali i suksesshëm i ITV-së, ku luan Keeley Hawes. Seriali u bazua në autobiografinë bestseller My Family and Other Animals, në të cilën autori Gerald Durrell përshkruan fëmijërinë e tij në ishull.
Më vonë, Madonna u pa duke fikur qirinjtë mbi një tortë në formë zemre, të bardhë dhe të artë, të dekoruar me një sy të madh.
Torta u soll ndërsa grupi kërcente nën ritmet e muzikës së filmit të vitit 1964, Zorba the Greek.
Mendohet se mbërritja e saj ishte një surprizë e plotë dhe ylli shoqërohej nga forca të shumta sigurie dhe policia teksa hynte në fshat.
Në festë, Madonna shoqërohej nga vajzat e saj, Lourdes Leon, 29 vjeç, Mercy James, 20 vjeç, binjaket Stella dhe Estere, 13 vjeç, si dhe djali i saj 26-vjeçar, Rocco Ritchie.
Djali i saj 30-vjeçar, David Banda, të cilin Madonna e adoptoi nga Malavi në vitin 2008, nuk u pa në fotografitë e publikuara online.
Udhëtimi i Madonna-s në Greqi, gjatë të cilit ajo është përpjekur të qëndrojë larg vëmendjes së publikut, përfshiu gjithashtu një vizitë në Manastirin e Shenjtë të Varlaamit në Meteora. Ky vend kulti i shekullit XIV ndodhet brenda një zone të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në Greqinë qendrore dhe është ndërtuar në majë të një shkëmbi rreth 1,200 këmbë të lartë.
Në festën e saj, ylli i muzikës pop kishte veshur një fustan të zbukuruar të Dolce & Gabbana-s, të kombinuar me një aksesor në formë kurore me lule, të krijuar nga Julia Clancey. Më vonë, ajo veshi në një fustan të bardhë transparent, të kombinuar me zinxhirë të artë, një shall dhe një ombrellë dielli.