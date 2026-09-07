Amanda Seyfried i jep lamtumirën Los Angeles, nxjerr në shitje shtëpinë e saj idilike në Hollywood Hills për 3.2 milionë dollarë
Amanda Seyfried po i jep lamtumirën rrënjëve të saj në Los Angeles, duke nxjerrë zyrtarisht në shitje shtëpinë e saj tërheqëse në Hollywood Hills.
Ylli i Mean Girls, 40 vjeçe, ka nxjerrë në treg pronën e saj me tre dhoma gjumi dhe tre banjo për 3.195 milionë dollarë, duke shënuar një hap të rëndësishëm në largimin e saj nga jeta në Los Anxhelos dhe drejt një jete më të qetë në fermën e saj në veri të shtetit të Nju Jorkut.
Sipas të dhënave të pronës, Seyfried e bleu fillimisht shtëpinë për 11.85 milionë dollarë në vitin 2011.
Rezidenca tradicionale shtrihet në një sipërfaqe prej 254,3 metrash katrorë, mbi një truall prej 845,8 metrash katrorë, dhe ndërthur karakterin e saj më shumë se një shekullor me një sërë përditësimesh moderne.
Justin P. Huchel, nga Carolwood Estates, është aktualisht agjenti që merret me shitjen e pronës.
“Çdo detaj pasqyron kujdesin dhe krenarinë e pronarit, duke ndërthurur hijeshinë origjinale të shtëpisë me përditësime moderne të menduara me kujdes”, thuhet në përshkrimin e pronës.
“E vendosur vetëm pak hapa nga Runyon Canyon, kjo rezidencë unike ofron më të mirën e të dyja botëve – një jetesë të qetë, në stil resorti, në zemër të qytetit.”
E përshkruar si një “oaz i vërtetë privat”, prona është e rrethuar nga kopshte të gjelbra dhe përfshin edhe një pishinë të jashtme të ndërtuar në tokë.
Garazhi i veçuar nga shtëpia është shndërruar në një palestër private, duke ofruar një “hapësirë shtesë multifunksionale” për blerësin e ardhshëm.
Një verandë e vogël në pjesën e përparme i shton hijeshi kësaj prone tradicionale, ndërsa nga brenda shtëpisë mund të shijohen pamje piktoreske të zonës së Los Anxhelosit.
Brenda, shtëpia ka disa ambiente për qëndrimin dhe ngrënien, një dhomë të veçantë për relaksim dhe një kuzhinë të pajisur me dollapë blu dhe pajisje moderne.