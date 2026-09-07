Susan Sarandon, 79 vjeçe mahnit me pamjen rinore në një fustan elegant të zi në Festivalin e Filmit në Venecia
Susan Sarandon u shfaq në tapetin e kuq të Festivalit të 83-të të Filmit në Venecia të dielën në mbrëmje, me një pamje elegante dhe që sfidon moshën, gjatë premierës së filmit The Echo Chamber.
Aktorja 79-vjeçare dukej elegante me një fustan të zi, me shpatulla të zbuluara dhe të ngushtë në pjesën e sipërme, i cili më pas hapej në një fund në formë A-je.
Për t’i dhënë një prekje moderne veshjes së saj, Susan vendosi një palë syze dielli të zeza në stilin aviator dhe e kompletoi pamjen me një varëse zinxhir prej ari.
Susan interpreton rolin e Ava-s, një këngëtare legjendare që po planifikon rikthimin e saj në karrierë, në këtë dramë romantike me regji të Andrea Pallaoro-s, e cila është përshtatur nga skenari i fundit i shkruar nga Bernardo Bertolucci.
Filmi rrëfen marrëdhënien e trazuar mes një fizioterapisteje të dhembshur, Anne, e interpretuar nga Alicia Vikander, dhe një producenti muzikor të varur nga droga, Leo-s, i luajtur nga Luca Marinelli.
Susan pozoi së bashku me Alicia-n, e cila dukej mahnitëse me një fustan blu me pala dhe detaje të valëzuara, në tapetin e kuq.
Gjatë festivalit, Susan zbuloi se bindjet e saj politike vazhdojnë të ndikojnë në jetën e saj profesionale.
Aktorja, e cila më parë ka deklaruar se është futur në listën e zezë për shkak të komenteve të saj në mbështetje të palestinezëve, u pyet në Festivalin e Filmit në Venecia nëse “rrymat po ndryshojnë” në industrinë e argëtimit.
Ajo u përgjigj pjesërisht: “Për sa i përket strukturës së pushtetit. Kohët e fundit ende më janë hequr disa role në filma, sepse ka agjenci që po u thonë njerëzve të mos më punësojnë. Por kjo është struktura e pushtetit”, raportoi People.