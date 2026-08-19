Amanda Holden mahnit me format trupore teksa pozon me bikini
Ajo nuk ngurron kurrë të tregojë fizikun e saj për t’u pasur zili.
Amanda Holden dukej mahnitëse teksa pozoi me bikini të bardha gjatë një noti në Kretë, ku ndodhej këtë javë për një udhëtim pune.
Prezantuesja 55-vjeçare po shijonte kohën pranë pishinës, e veshur me bikinit dy pjesësh “Montenegro” nga Melissa Odabash, siç shihet në fotografitë e publikuara në Instagram.
Ajo e shoqëroi postimin me një përshkrim me shaka: “Në Kretë për punë. Mesa duket, puna kryhet kryesisht me bikini”.
Ylli i Britain’s Got Talent e kompletoi pamjen me një palë syze dielli të mëdha dhe varëse floriri.
Fansat e saj nuk vonuan të shprehnin admirimin e tyre në komentet e postimit, duke e komplimentuar me fjalët më të bukura.
Në korrik, Amanda i paralajmëroi me shaka ndjekësit e saj se ishte gati të niste “bombardimin e përvitshëm” me fotografi me rroba banje.
Prezantuesja tha se po kalonte disa ditë të qeta me familjen e saj në Korfuz, përpara se miqtë e saj të fluturonin drejt ishullit për t’iu bashkuar dhe për të nisur festën.
Duke ndarë fotografi nga pjesa e parë e udhëtimit, Amanda pozoi me një palë bikini të kuqe dhe të bardha, të cilat i kombinoi me një kapele plazhi prej kashte dhe syze aviator.
Fotografitë u realizuan në një varkë gjatë një daljeje në det, ku Amanda pozoi në skaj të saj, duke parë drejt ujit, si dhe pranë timonit të varkës.
Në postim ishte përfshirë edhe një video e shkurtër ku Amanda hidhej nga varka në ujërat e kristalta poshtë saj.