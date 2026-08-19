Tom Holland pritet të fitojë mbi 100 milionë dollarë nga “Spider-Man: Brand New Day”
Tom Holland raportohet se është në rrugën për të kaluar shifrën e 100 milionë dollarëve në të ardhura nga filmi “Spider-Man: Brand New Day”.
Burime të shumta, të cilat pretendojnë se kanë dijeni për marrëveshjen e aktorit me Sony Pictures dhe Marvel Studios, i thanë The Wrap se Holland, 30 vjeç, kishte një pagë bazë prej të paktën 20 milionë dollarësh për rolin e tij kryesor në film.
Kjo shumë thuhet se është 10 milionë dollarë më e lartë se ajo që ai fitoi për të luajtur Peter Parker në filmin e vitit 2021, “Spider-Man: No Way Home”.
Përveç kësaj, aktori i “The Odyssey” thuhet se ka siguruar mundësinë për të përfituar më shumë se 100 milionë dollarë në formën e bonuseve të lidhura me performancën e filmit dhe të ardhurat e tij.
Por kjo nuk është e gjitha. Sipas raportimeve, bonusi i Hollandit nga të ardhurat e filmit nuk ka një kufi maksimal, që do të thotë se nuk ka një tavan për shumën që ai mund të marrë përfundimisht, pasi të përfundojnë të gjitha llogaritjet.
“Ai do të fitojë të paktën 100 milionë dollarë”, i tha një burim medias, duke iu referuar pagesës përfundimtare që mund të marrë Holland.
Page Six ka kontaktuar përfaqësuesit e Sony Pictures dhe të Tom Hollandit për të marrë një koment.
Filmi, me regji të Destin Daniel Cretton, u shfaq në kinema më 31 korrik dhe tashmë ndodhet në javën e tretë të shfaqjes.
“Spider-Man: Brand New Day” pati një fundjavë hapëse spektakolare, duke arkëtuar 360 milionë dollarë në tregun vendas dhe duke arritur një total prej 932 milionë dollarësh në mbarë botën, raporton Variety.
Filmi e kaloi shifrën e 1 miliard dollarëve në mbarë botën vetëm gjashtë ditë pas shfaqjes në kinema.
Filmi i katërt solo i Hollandit në rolin e superheroit Spider-Man ka kaluar zyrtarisht shifrën e 2 miliardë dollarëve në arkëtime globale, duke u bërë filmi i dytë më i shpejtë që arrin këtë shifër, sipas Deadline.
Me arritjen e këtij rekordi, filmi i bashkohet një grupi elitar prej vetëm shtatë filmash të tjerë që kanë kaluar shifrën e 2 miliardë dollarëve.