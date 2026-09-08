Bebe Rexha shkëlqen në mbrëmjen e amfAR në Venecia, mahnit me paraqitjen dhe performancën në mbledhjen e fondeve për HIV/AIDS
Bebe Rexha ka shkëlqyer me paraqitjen e saj në amfAR Gala, një prej mbrëmjeve më të rëndësishme humanitare që zhvillohet në kuadër të Festivalit të Filmit në Venecia.
Interpretuesja e hitit “New Religion” u shfaq në tapetin e kuq me një fustan nga dizajnerja Luanda Bunjaku, duke tërhequr vëmendjen me pamjen e saj elegante dhe tërheqëse.
Përpara pjesëmarrjes në këtë event, këngëtarja shqiptaro-amerikane kishte bërë edhe një koment në rrjetin social X lidhur me format e saj trupore, duke thënë se së fundmi gjoksi i saj është bërë më i madh dhe se nuk ndihet rehat me vëmendjen që kjo pjesë e trupit merr në komentet e meshkujve.
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
“Unë ndihem sikur kur vajzat me forma trupore veshin diçka të ngushtë, automatikisht duken vulgare”, kishte shkruar Rexha, duke shprehur edhe dëshirën për t’u veshur në mënyrë seksi pa u reduktuar vetëm te pamja fizike.
Megjithatë, mbrëmja në Venecia nuk u fokusua vetëm te moda. Bebe Rexha ishte një prej artisteve që performuan në këtë event humanitar, duke interpretuar disa prej hiteve të saj më të njohura dhe duke krijuar një atmosferë të veçantë për të pranishmit.
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
amfAR Gala organizohet për mbledhjen e fondeve në mbështetje të kërkimeve shkencore dhe përpjekjeve për gjetjen e trajtimeve dhe një kure për HIV/AIDS. Organizata, e cila prej vitit 1985 ka mbledhur më shumë se 950 milionë dollarë për kërkime dhe ka financuar mijëra grante për shkencëtarë në mbarë botën, vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në këtë fushë.
Pas përfundimit të eventit, Rexha e vlerësoi punën e organizatës, duke e cilësuar mbrëmjen si të bukur dhe duke theksuar rëndësinë e mbështetjes për kërkimet që shpëtojnë jetë.
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
Kështu, Bebe Rexha e përmbylli paraqitjen e saj në Venecia duke kombinuar elegancën në tapetin e kuq me performancën muzikore dhe mbështetjen për një kauzë humanitare. /Telegrafi/
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)