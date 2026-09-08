Kelly Osbourne rrëfen eksperiencën e parë me kokainën: Ma dha një nga miqtë e babait tim
Kelly Osbourne ka rrëfyer një episod të pazakontë nga adoleshenca e saj, duke treguar se eksperiencën e parë me kokainën e pati në hotelin e famshëm Sunset Marquis, ku familja e saj qëndronte gjatë turneve të Ozzy Osbourne.
Në dokumentarin e ri “If These Walls Could Rock”, Kelly kujtoi vitet e kaluara në hotel dhe zbuloi: “E piva pijen time të parë në këtë hotel. E pata puthjen time të parë në këtë hotel. E piva dozën time të parë të kokainës në këtë hotel… të cilën ma dha një nga miqtë e babait tim në një grup shumë, shumë, shumë të madh, dhe nuk munda t’ua tregoja kurrë prindërve të mi sepse do ta vrisnin”.
Nëna e saj, Sharon Osbourne, tregoi se familja qëndronte në hotel çdo verë, ndërsa Ozzy ishte në turne në SHBA, përpara se të vendoseshin në Los Angeles.
Sipas Sharon, hoteli i lejonte Ozzy-t të vazhdonte stilin e tij të jetesës, të lidhur me “seks, drogë dhe rock 'n' roll”.
Ozzy Osbourne ndërroi jetë në korrik 2025, në moshën 76-vjeçare. /Telegrafi/