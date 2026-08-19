Rreth 62% e zviceranëve kundër përkufizimit të ri të neutralitetit për vendosjen e sanksioneve apo bashkëpunimin me aleanca si NATO
Votuesit zviceranë pritet të kundërshtojnë propozimin për një përkufizim më të rreptë të neutralitetit të vendit, i cili synon të kufizojë mundësinë e Zvicrës për të vendosur sanksione ekonomike dhe për të bashkëpunuar me aleanca ushtarake si NATO.
Sipas një sondazhi të publikuar të mërkurën nga gazetat 20 Minuten dhe Tamedia, rreth 62 për qind e të anketuarve janë shprehur kundër iniciativës, ndërsa vetëm 32 për qind e mbështesin atë. Në sondazh morën pjesë 13,154 persona.
Zviceranët do t'i drejtohen kutive të votimit më 27 shtator, për të vendosur nëse neutraliteti tradicional i vendit duhet të përkufizohet më qartë në Kushtetutë. Qeveria zvicerane e kundërshton këtë iniciativë.
Mbështetësit e propozimit, të udhëhequr nga Partia Popullore Zvicerane (SVP), kërkojnë që neutraliteti të përcaktohet si “i përjetshëm dhe i armatosur”.
Sipas tyre, Zvicra nuk duhet të bashkohet apo të bashkëpunojë me aleanca ushtarake ose mbrojtëse, përveç rasteve kur vendi përballet me një sulm ose një kërcënim të drejtpërdrejtë.
Iniciativa do të kufizonte gjithashtu pjesëmarrjen e Zvicrës në sanksione ndaj vendeve ndërluftuese, duke përjashtuar masat e vendosura nga Kombet e Bashkuara dhe ato që synojnë parandalimin e anashkalimit të sanksioneve.
Propozimi parashikon që neutraliteti të përdoret edhe për të forcuar rolin e Zvicrës në ndërmjetësimin e konflikteve.
Sondazhi tregon se vetëm mbështetësit e SVP-së janë qartësisht në favor të iniciativës, ndërsa votuesit e partive të tjera kryesore zvicerane janë kryesisht kundër.
Partia e qendrës së djathtë FDP e ka kundërshtuar propozimin, duke argumentuar se ai mund të dëmtojë pozitën ndërkombëtare të Zvicrës dhe të favorizojë shtetet që shkelin të drejtën ndërkombëtare.
“Zvicra duhet të qëndrojë në anën e paqes, sundimit të ligjit dhe demokracisë – jo në anën e autokratëve”, deklaroi bashkëpresidenti i FDP-së, Benjamin Muehlemann.
Ndërkohë, edhe një iniciativë tjetër që synon rritjen e sigurisë ushqimore në Zvicër duket se përballet me kundërshtim të madh.
Sipas sondazhit, 65 për qind e të anketuarve janë kundër propozimit, ndërsa vetëm 31 për qind e mbështesin atë./Telegrafi/