Luizi: Kiara më tha të duhen tre Big Brother për të më bërë për vete, tani është nëna e fëmijës tim
Luiz Ejlli po e shijon qëndrimin e tij brenda Big Brother VIP Albania 5.
Si një konkurrent i vetëm me Artan Kolën për pak ditë, por pa dijeni të banorëve, po krijon situata të ndryshme.
Së fundmi në një bisedë me Brikena Selmanin, ai e ngacmon për raportin që ka krijuar me Mateon dhe surprizën që i bëri.
Foto: Instagram
I njëjti thekson se edhe Kiara i kishte thënë se i duhen tre Big Brother për ta bërë për vete, por tani janë të martuar.
"Kiara Tito më tha të duhen tre Big Brother për të më bërë për vete, sot është nëna e fëmijës tim. Ta kisha lënë edhe jashtë, akoma do isha duke e ngacmuar", u shpreh ai.
Tutje theksoi: "Kurrë mos thuaj kurrë".
Luizi i kërkoi që ta shqyrtoj marrëdhënien me të pasi jetës nuk i dihet, për befasitë që sjell. /Telegrafi/